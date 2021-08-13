加州通過新法 新蓋大樓強制裝「太陽能板」

加州新法規定，從2023年起，新的商業大樓及住宅大樓須強制裝設太陽能源板及儲電電池。(美聯社)

加州 能源委員會(California Energy Commission)11日表決通過，要求新的商業大樓和高樓層住宅都必須加裝太陽能能源板和儲電電池，預計將在2023年1月1日生效。

委員會中五名匿名成員投票一致贊成這項規範，之後將轉交給建築標準委員會(Building Standards Commission)，並於12月前提出所有建築法規修改的部分；法規中也呼籲新建住宅應簡化布線，並鼓勵居民更換使用天然瓦斯的加熱裝置。

「我們希望大家共同創造的未來，是一個超越石化燃料的時代，」能源委員會主席霍克希爾德(David Hochschild)說：「如此大型的改變需要每個人共同努力，在改善未來的過程扮演好自己的角色。」

規範中泛指的商業大樓包括飯店、辦公室、醫學中心和診所、零售賣場、超市、餐廳、學校，及公共場所如電影院 、會議中心或演講堂；另外，去年新建的單家庭住宅及三層樓內的集合住宅 ，也都需要加裝太陽能能源板。

能源委員會指出，加州電力使用占比中，家庭與商業大樓就占將近七成，溫室氣體排放量占四分之一；而這項提案致力於未來30年內所減少的溫室氣體排放量，等同於一年內220萬輛車的廢氣排放量。

能源會也強調，新增的建築成本將會縮到最小，且在建設過程中就裝上太陽能能源板和儲電電池，會比建築完工後再加裝的成本還低。

能源委員會發言人琳西·伯克利(Lindsay Buckley)表示，儘管建築標準委員會並未保證會採用這項規範，卻也未曾拒絕過如此大型的提案。

加州多年來致力於轉化石化能源，以其他能源取而代之；環保團體Sierra Club指出，該州已有多達49個城市的建築規範中，禁止新建大樓裝設天然氣設備，而這項新的規範更是加州最近一次針對能源改善所提出的大型措施。