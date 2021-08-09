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加州「迪克西山火」已燒46萬畝 面積史上第2大

記者顏伶如／綜合報導
「迪克西山火」總面積已超過46萬3000英畝，成為加州史上規模第二大山林野火。圖為救護人員將受傷民眾抬上急救車。(Getty Images)
「迪克西山火」總面積已超過46萬3000英畝，成為加州史上規模第二大山林野火。圖為救護人員將受傷民眾抬上急救車。(Getty Images)

加州北部不斷延燒的「迪克西山火」(Dixie Fire)，總面積已超過46萬3000英畝，成為加州史上規模第二大山林野火，僅次於2020年爆發、燃燒面機逾100萬英畝的「8月複合山火」(August Complex Fire)」。加州官員指出，「迪克西山火」數千民眾被迫緊急撤離，歷史悠久的一座小鎮則在祝融肆虐下，化為焦土。

「迪克西山火」總面積已超過46萬3000英畝，成為加州史上規模第二大山林野火。圖...
「迪克西山火」總面積已超過46萬3000英畝，成為加州史上規模第二大山林野火。圖為當地一處處加油站被焚前後情景。(美聯社)

加州淘金史上著名小鎮格林維爾(Greenville)，絕大多數土地都遭受山火侵襲，消防機關指出，鎮上目前有1萬4000棟建築物岌岌可危。

「迪克西山火」反映氣候變遷引發天然災害的高度危險。加州史上最嚴重的幾場山林野火，發生時間都在過去一年裡。極度高溫加上乾旱，讓野火一發不可收拾，數量可觀的民眾被迫從家園撤離，山林大火冒出的濃煙，更讓美西民眾生活大受影響。

「迪克西山火」總面積已超過46萬3000英畝，成為加州史上規模第二大山林野火。圖...
「迪克西山火」總面積已超過46萬3000英畝，成為加州史上規模第二大山林野火。圖為當地一處處加油站被焚前後情景。(Getty Images)

加州主管機關8日表示，目前正設法防止「迪克西山火」蔓延到位於格林維爾南邊僅數哩距離的克雷森特米爾斯(Crescent Mills)社區。

加州森林防火廳(Cal Fire)發言人祖尼加(Edwin Zuniga)接受華盛頓郵報訪問時說：「如今我們目睹的火勢，是連資深消防隊員在消防生涯裡從未見過的。」

祖尼加分析，濃煙雖然發揮遮陽效果，讓火勢略為趨緩，卻阻礙空中救火行動，他們只能透過地面救災小組在受到野火威脅的社區附近，從山脊噴灑防燃劑。

「迪克西山火」總面積已超過46萬3000英畝，成為加州史上規模第二大山林野火。圖...
「迪克西山火」總面積已超過46萬3000英畝，成為加州史上規模第二大山林野火。圖為普蘭瑪斯郡一處房屋被焚前後情景。(Getty Images)

加州森林防火廳8日發表的意外事件報告指出，「迪克西山火」東北部由於濃煙散去，當地火勢更加活躍。

根據加州森林防火廳統計，「迪克西山火」已有21%獲得控制，目前投入救火行動總人力約5000人，但估計還要數周時間，火勢才能獲得百分之百控制。

加州森林防火廳發言人貝維爾瑞吉(Mark Beverage)則說，太陽在8日常常受到遮擋，乾燥林木可以避免進一步溫度升高，對於救火行動有利，但未來幾天氣溫居高不下，濕度將進一步降低，恐怕讓救火工作面臨更多挑戰。

「迪克西山火」總面積已超過46萬3000英畝，成為加州史上規模第二大山林野火。圖...
「迪克西山火」總面積已超過46萬3000英畝，成為加州史上規模第二大山林野火。圖為被焚毀的一輪汽車。(歐新社)

加州 山火 氣候變遷

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