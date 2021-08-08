首度鑽取火星岩石 美國「毅力號」未成功

「毅力號」(圖前)所帶去的「機智號」火星無人駕駛直升機已進行多日飛行。(美聯社)

國家航空暨太空總署(NASA )火星 探險車毅力號 (Perseverance)在美東時間6日首度嘗試鑽取火星吉澤羅坑(Jezero Crater)岩床標本，準備送回地球供科學研究，雖然最後未成功，但已引起科學界興奮；NASA表示，準備用毅力號攝像鏡頭檢查所挖洞口，研究岩石成分為何會導致任務失敗。這是毅力號首次在火星上嘗試鑽孔取得岩石樣本。

官方7日所發照片顯示，美國「毅力號」首次在火星地表上採集岩石樣本，但地球指揮中心收到的數據顯示，毅力號沒有採集到任何岩石。圖中可見毅力號在火星表面上首次鑽孔。(Getty Images)

美聯社報導，毅力號使用機械臂鑽入坑底平坦的岩板，本擬採取一片指甲或教室粉筆大小的樣本；鑽鑿行動似乎奏效，一如預期，但顯然沒能拿到石頭樣本，放進樣本管中。

NASA表示，工程專家正設法判定為何如此；科學任務局副局長祖布臣(Thomas Zurbuchen)表示，雖說沒辦到總署盼望的「一次鑽拿」(hole-in-one)，但想要開闢新領域，總是有失敗的風險。

NASA專案科學家法爾利(Ken Farley)指出，毅力號下一步將用安裝在機械臂上的攝像鏡頭探看挖開的小洞，「看看下面有什麼」，估計可能看到打破的岩核，也可能發現本擬採取的樣本已碎散成沙，「岩石的成分可能與原先預期有所不同」。

法爾利表示，因為整組精密設備運作得很好，鑽挖得蠻不錯，無奈火星似乎不肯合作，「叫人有點洩氣」；但他不認為這次挫折會是長期問題，「我們也有毅力」。

NASA的目標是採集31件樣本放進管子，再收聚起來，十年內派太空船取回；目前計畫在2030年代初期與歐洲太空總署合作，進行另次任務，把樣本帶回地球。

那批岩石樣本可供科學家建立吉澤羅坑地質歷史的檔案庫，瞭解生命有無可能存活於當地。

人類登陸火星是美國航太總署的下一目標。(路透)

岩石樣本鑽探行動原本讓科學界十分興奮，專家們認定摘取到的樣本會是火山岩；若經證實，一旦樣本帶回地球之後，學者們可以斷定樣本的年代，瞭解火星冷清之前，曾有怎樣火熱的過去。

毅力號行動前，曾花了幾天在吉澤羅坑找尋合適的鑽挖地點；自2月登陸成功以來，毅力號一直在研究吉澤羅坑，目標是想找出火星過去是否存在生命的答案。

亞歷桑納州立大學行星科學教授米娜可希‧瓦德華(Meenakshi Wadhwa)表示，能挖到岩核樣本，感覺起來真的很重要，標誌著火星樣本送回地球之始，也是這次斥資24億元火星任務的重大成就。