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麥康諾倒戈挺拜登基建案 背後有5算盤

編譯潘勛／綜合1日電
參院多數黨領袖舒默(右)表示，基建法案將「在幾天內」完備；參院少數黨領袖麥康諾(左)也正幫忙推動拜登總統耗資龐大的基礎設施案在參院過關。(歐新社)
參院多數黨領袖舒默(右)表示，基建法案將「在幾天內」完備；參院少數黨領袖麥康諾(左)也正幫忙推動拜登總統耗資龐大的基礎設施案在參院過關。(歐新社)

參院少數黨領袖麥康諾向來自詡為自由派施政理想的「斷魂手」，這次卻自毀形像，幫忙推動拜登總統耗資龐大的基礎設施案在參院過關，至少不作梗，叫很多民主黨狐疑，國家廣播公司(NBC)指出麥康諾可能出於五點考量，願意讓拜登的基建案立法成功。

首先是共和黨也想推動基礎建設，一群共和黨溫和派希望證明他們可以與民主黨共同治國；即便某些不太可能投票支持基建案的共和黨參議員，瞧見基建案過關，心裡也不會太懊惱。另外，不管共和黨支不支持，民主黨總之要推動基建案；麥康諾回肯塔基州選區競選連任，還能秀出此政績。

其次便是同意基建案過關有助於挽救參院「費力把事拖」(filibuster)議事規矩；民主黨飽受壓力要廢掉費力把事拖，因為它容共和黨僅以41票就阻擋立法。共和黨參議員克雷默(Kevin Cramer)便表示，捍衛費力把事拖對麥康諾至關重要，保住這條議事規矩事大，讓基建案過關事小。

第三則在基建案深受民眾歡迎，不觸及任何意識形態分歧；共和黨有些參議員認為，基建案只要開支合理，應該有益於國家。

再來，雖說兩黨就基建案合作，似乎讓拜登總統取得勝利，但共和黨認為，功勞並不會全歸民主黨；克雷默指出，拜登雖說獲勝，但沒人得擔當輸家，基建案安全處正在於此。不僅如此，共和黨背負著川普及其盟友充當門面的重擔，2022期中選舉就難以吸引溫和派選民，基建案正可讓一些必須跟川普一脈劃清界線的候選人拿來替自己加分。

左、右兩派謀士出於權謀論認為，麥康諾相信只要共和黨不當出頭鳥，民主黨更可能內鬥而自潰，無法通過拜登大多數施政議程；共和黨讓一些溫和的施政項目如基建過關，接下來民主黨溫和派與自由派為了氣候、教育、加稅、健保等議題該大做還是小做，自己就會大打出手；共和黨不必當便宜的惡棍，讓民主黨揀到槍來團結對付。

共和黨 民主黨 拜登

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