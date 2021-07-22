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供應近50年新低 起步房短缺不限大城市

編譯林梅婕／綜合21日電
房地產首購族的「起步屋」，供應量達到近50年來新低。(路透)
房地產首購族的「起步屋」，供應量達到近50年來新低。(路透)

房地產首購族的熱門物件「起步屋」的供應量達到近50年來新低，而這樣短缺的現象不僅只在大城市，使得許多買家躊躇不前。

根據房貸公司房地美(Freddie Mac)的定義，起步屋房屋面積為1400平方呎以下，一般適合首次購屋的年輕族群，在可負擔的經濟壓力下累積財富。

房地美的數據指出，在70年代後期平均每年新建約41萬8000戶的起步屋；到了2010年間，起步屋每年平均的新建量卻降至5萬5000戶，而去年完工的起步屋數量估計只有6萬5000戶。

「全美房屋建築商協會」(National Association of Home Builders)的調查還指出，和幾年前相比獨立屋(single-family homes)的供應量增加許多。

房地美首席經濟學家卡特(Sam Khater)說：「你可以從40年代開始畫一條線，到近幾年來供應量的數據一直呈現下滑；這樣的趨勢不僅引人注目，也令人擔憂。」

卡特指出，一開始他預測這樣的現象大多會集中在昂貴的都會區如紐約市和舊金山，但近日發現全國各個地區都開始浮現同樣的問題；他說：「最讓我注意的是，無論地理位置為何，起步屋的份額持續地減少，全美都是如此。」

房地美的分析顯示此現象正影響著全美最大的10個州；以佛羅里達州為例，1985年間1400平方呎以下的房屋供應量占新建案的58%，但是30年過後卻降至12%。

新冠疫情後使得遠端工作模式更加普遍，也讓買家們更積極四處搜尋標地；不過在學貸尚未償還、還有薪資成長停滯的狀況下，許多首購族幾乎無法負擔頭期款，卡特說：「千禧年世代的人們正在進入購屋市場，但起步屋供應量卻連續下滑七、八年。」

另一項非營利組織「都會研究所」(Urban Institute)的預測指出，愈年輕買房愈有機會累積財富；該調查顯示，25歲至34歲間買房的人，60歲以前的房地產價值中位數可累積達到15萬元；反之在35歲至44歲才買房的人，他們的房產中位數則會減少7萬2000元。

房地產 紐約市 疫情

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