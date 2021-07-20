燒毀BLM旗幟 「驕傲男孩」首領認罪

極右派團體「驕傲男孩」領袖塔里歐(中)19日於華府高等法院，對曾燒毀自華府一處從歷史非裔教堂偷竊的「黑人的命也是命」(BLM)旗幟認罪。(美聯社)

極右派團體「驕傲男孩」(Proud Boys)領袖塔里歐(Enrique Tarrio)19日於華府 高等法院，對曾燒毀自華府一處歷史非裔教堂偷竊的「黑人的命也是命」(BLM )旗幟認罪。此外他也認罪持有高容量彈夾，違反槍枝管制法。

塔里歐被起訴的兩項罪名皆為輕罪，最多各處以六個月有期徒刑和1000元罰金，他預計在8月23日接受審判。

自佛羅里達州的家中視訊出庭，塔里歐表示不後悔在去年12月12日晚間，加入其他驕傲男孩成員的行列，於華府街上燒毀BLM旗幟。不過他向資深法官庫森貝瑞(Harold Cushenberry Jr.)表示，他當時不知情旗幟竊取自艾斯伯瑞聯合循道教會(Asbury United Methodist Church)。

塔里歐說：「如果我知道旗幟是從教堂偷來的，那我不會把它燒掉。」一名檢察官表示，旗幟由「無法辨識的組織成員」在燒毀前幾分鐘自教堂偷取。警方則表示，當晚華府地區有四間教堂遭極右派團體破壞。當時驕傲男孩為支持川普前總統宣稱拜登總統的勝選無法律效力而走上街頭。

極右派團體「驕傲男孩」領袖塔里歐19日於華府高等法院，對曾燒毀自華府一處從歷史非裔教堂偷竊的「黑人的命也是命」(BLM)旗幟認罪。(美聯社)

不過塔里歐表示，他並不後悔燒毀BLM旗幟；他認為BLM運動「使美國公民 遭到威脅」。他先前也曾表示，他為燒毀BLM旗幟感到「無比驕傲」。

塔里歐在1月4日時被捕，當時他身上被搜出兩個高容量彈夾，上面貼著驕傲男孩的標誌。他攜帶的高容量彈夾能裝60發子彈，能裝於AR-15和M4攻擊步槍。他告訴警方他在網路上出售彈夾，當時正要交貨給賣家。

本案與聯邦政府針對1月6日國會暴動的調查為獨立進行互不關聯；塔里歐被捕後在1月5日獲釋放，但被法官下令除了出庭，不得進入華府市區。也因此，他並未現身國會暴動現場。不過聯邦機構指出，塔里歐刻意讓警察逮補，藉此不涉入國會暴動。