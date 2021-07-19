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夢幻職缺？遊全美試吃捲餅 月薪2.5萬

編譯柯立偉／綜合18日電
知名調味料公司味可美開出10萬元薪水，招聘「捲餅關係主任」，邀請全美所有喜歡吃捲餅的人提出申請。(圖取自McCormick官網)
知名調味料公司味可美開出10萬元薪水，招聘「捲餅關係主任」，邀請全美所有喜歡吃捲餅的人提出申請。(圖取自McCormick官網)

知名調味料公司味可美(McCormick & Company)近日開出一個條件相當誘人的職缺，招聘「捲餅關係主任」，邀請全美所有喜歡吃捲餅的人提出申請。每周工作只要20小時，還可環遊全美，且月薪高達2萬5000元。味可美公司表示，這個職缺是該公司第一次設立。

根據味可美公司的招聘說明，「捲餅關係主任」是一個兼職職位，每周以遠距工作的模式上班20小時，工作期間從今年9月到12月，因此四個月的工作期間就可賺到10萬元；工作期間約有10%的時間要參加公司線上會議、參加試吃活動，及出差到全美各地味可美的門店或味可美位於馬里蘭州的總公司。

此外，捲餅關係主任還要與總公司一起開發新的捲餅食譜，並在各大社群媒體平台上激起捲餅的討論，把味可美推出捲餅的產品訊息，精準地投放給受眾。

除了薪資以外，捲餅關係主任還可得到味可美公司的捲餅調味料，及其他該公司相關產品。

只要是合法居留美國、年滿21歲且有駕照的人，都可以申請這個職位，原則上沒有相關經歷的限制。不過，味可美公司指出，希望來應聘的人除了對捲餅的熱情外，還要有強烈的團隊合作精神，並對於社群媒體及影音有高度敏銳度。

有興趣申請這個工作的人，可在美東時間7月20日晚上11時59分以前，製作一份兩分鐘內的影片，具體說明自己對捲餅的喜愛，並上傳到味可美公司的官網

社群媒體 駕照 美國

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