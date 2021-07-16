我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

可能出現「更危險」變種傳全球 世衛：病毒還在追我們

台增本土確診29例、4死 北市14例最多

拜登會梅克爾 發表華盛頓聲明 建立氣候能源夥伴關係

記者張文馨／華盛頓報導
德國總理梅克爾15日訪問白宮，與拜登總統(右)會談。(歐新社)
德國總理梅克爾15日訪問白宮，與拜登總統(右)會談。(歐新社)

德國總理梅克爾(Angela Merkel)15日造訪白宮，與拜登總統發表「華盛頓聲明」，雙方結為氣候與能源夥伴關係，重申對就中國議題交換意見；梅克爾說，雙方對此有很多共識，中方在很多領域是競爭對手，與中國的貿易行為須建立在一個公平競爭環境的前提上，這也是歐盟與中方貿易協定的背後推動力量。

梅克爾表示，雙方談論勞動標準、在半導體等新興科技的合作、管理互聯網等議題上，尋求達成一致的可能；希望德國、歐盟與華府協調對中策略，例如勞工權益、貿易和網路安全；彼此對中政策基礎應基於共同價值觀。

拜登說，當大家眼見中國和其他國家破壞自由開放的社會，「我們團結在我們的承諾之下，應對民主倒退、破壞、虛假民粹主義等問題。」

拜登在記者會說，美國政府明天將宣布一份對香港的商業資訊公告，香港情勢惡化，中國並未履行對香港的承諾，因此美國提出的這分公告，更像是對香港可能發生什麼事情的建議。

美國政府13日才聯名發表「新疆供應鏈商業資訊公告」，公告中建議美國公司確保其供應鏈和投資不涉及新疆強迫勞動，否則可能面臨法律風險。

梅克爾將在9月德國大選後卸下總理職務，她接任總理16年，歷任四位美國總統，是德國任期第二長的總理；梅克爾與美國前總統川普齟齬不斷，梅克爾此行修復美德領導人關係；美聯社報導，拜登感慨說，會懷念與梅克爾的峰會；而梅克爾則多次稱呼拜登為「親愛的喬(Dear Joe)。」

會後的成果清單說明美德建立氣候與能源夥伴關係，聲明列舉美國過去批評中國對全球造成的挑戰。

根據兩人共同署名的「華盛頓聲明(Washington Declaration)」，美德將密切合作促進世界和平安全與繁榮，捍衛人權價值，協調一致行動拒絕及應對侵犯人權的舉措。

聲明重申對北約集體防禦的承諾，並指所有國家都必須在不受外國干預、脅迫或支配的狀況下，自由決定其政治未來；強調航行與飛越自由符合國際法規範，並深化夥伴關係，應對包括網路威脅、能源安全、假訊息、貪汙、民主倒退與干預選舉的挑戰。

拜登再提「北溪二號」問題，向梅克爾關切這條將完工的由俄羅斯到德國的天然氣管道說，雙方均同意不會讓俄羅斯挾能源為武器；美德並未就北溪二號取得明確進展，不過在聲明中提到，美德將抵制能源武器化流動的意圖。

「好朋友可以有不同意見。」拜登在會後記者會說，美德將持續與北約東側盟友，對抗俄羅斯侵略。

此外，在梅克爾要求下，拜登表示，美國新冠肺炎工作小組將會討論鬆綁歐洲旅客赴美的限制，未來一周可能有答案。

德國總理梅克爾15日訪問白宮，並與拜登總統(右)聯合舉行記者會。(路透)
德國總理梅克爾15日訪問白宮，並與拜登總統(右)聯合舉行記者會。(路透)

梅克爾 拜登 美國

上一則

10親人染疫亡 公衛署長警告：錯誤訊息急迫威脅

下一則

兒童抵稅進帳 「最大規模減稅」 全美3900萬家庭按月領錢

延伸閱讀

德國大洪災強襲中萊茵：1夜70死的「西歐極端暴雨」

德國大洪災強襲中萊茵：1夜70死的「西歐極端暴雨」
拜登：香港局勢惡化 將向美國企業發出警告

拜登：香港局勢惡化 將向美國企業發出警告
暴雨洪水襲西歐 德國等地已逾68死 拜登會梅克爾表慰問

暴雨洪水襲西歐 德國等地已逾68死 拜登會梅克爾表慰問
梅克爾訪美 總理生涯尾聲拚一波美德回溫政績

梅克爾訪美 總理生涯尾聲拚一波美德回溫政績

熱門新聞

自總統被刺殺之後，海地政府一共擊斃3人、生俘17人，但卻還有至少8名傭兵刺客仍在逃亡。圖為其中一名被扣押的嫌犯。(歐新社)

殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭

2021-07-09 08:01
台灣駐海地大使館。圖／取自台灣駐海地大使館臉書

華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？

2021-07-09 10:23
白宮發言人莎奇在媒體簡報會上表示，白宮COVID-19應變小組5日推文中秀出中華民國國旗是無心之過。(美聯社)

推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤

2021-07-08 20:05
海地總統摩依士與第一夫人瑪婷在2020年1月的合影。(Getty Images)

重傷住院治療海地第一夫人 首度發表公開聲明

2021-07-10 15:57
海地總統摩依士遭暗殺一事震驚世界，而海地國家警察局長11日在記者會上表示，一名居住在佛羅里達州、海地出生的醫生被視為重點嫌疑人逮捕，據悉這位醫生密謀成為海地總統。(路透)

海地警方逮捕「醫師主謀」 警察首長：他想篡位當總統

2021-07-12 10:41
維珍銀河公司創辦人布蘭森今天搭乘自家太空船，成為公司首名太空之旅乘客。(美聯社)

維珍老闆布蘭森搶先上太空 體驗4分鐘無重力

2021-07-11 14:53

超人氣

更多 >
懸崖旁盪鞦韆 2女被拋飛墜谷 駭人瞬間影片瘋傳

懸崖旁盪鞦韆 2女被拋飛墜谷 駭人瞬間影片瘋傳
港「千億富豪」李澤楷傳分手 與小26歲女友五年情玩完

港「千億富豪」李澤楷傳分手 與小26歲女友五年情玩完
影／家中地下室詭異樓梯...他探地底9公尺景象 網嚇壞

影／家中地下室詭異樓梯...他探地底9公尺景象 網嚇壞
快看世界／「失孤」結局唏噓 兒子：想留在養父母身邊

快看世界／「失孤」結局唏噓 兒子：想留在養父母身邊
全家唯一沒打疫苗 24歲男子染疫病重需雙肺移植

全家唯一沒打疫苗 24歲男子染疫病重需雙肺移植