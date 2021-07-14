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單日確診暴增1倍 專家：輕忽防疫 美恐將步英後塵

編譯陳韻涵／綜合13日電
變種病毒肆虐、部分州接種進度落後，加上國慶假群聚，造成全美近日單天的新冠確診病例數暴增。加強接種是重要關鍵。(美聯社)
變種病毒肆虐、部分州接種進度落後，加上國慶假群聚，造成全美近日單天的新冠確診病例數暴增。加強接種是重要關鍵。(美聯社)

變種病毒迅速擴散、新冠病毒疫苗接種率遲滯、避疫措施解除，加上國慶和夏季群聚，導致全美12日的平均七日單日新增確診病例超過2萬3000例，比三周前的平均七日單日確診數增加一倍，絕大多數確診者都是未完成疫苗接種的人；專家警告，若輕忽防疫，美國恐將步英國的後塵。

有線電視新聞網(CNN)引用聯邦疾病防治中心(CDC)的統計數據報導，45州上周確診率比前一周增加至少10%、34州過去一周的新增確診比前一周增加至少50%；紐約時報(NYT)更指出，全美過去兩周以來平均每日新增確診病例暴增94%。

變種病毒肆虐、部分州接種進度落後，加上國慶假群聚，造成全美近日單天的新冠確診病例...
變種病毒肆虐、部分州接種進度落後，加上國慶假群聚，造成全美近日單天的新冠確診病例數暴增。加強接種是重要關鍵。圖為拉斯維加斯賭場在國慶假期前的遊客人潮。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)分析約翰霍普金斯大學(JHU)數據顯示，美國目前每日新增確診病例超過2萬3000例，比三周前的平均七日單日1萬1300例確診多了一倍；全美過去14天的單平均日病例都增加，僅西維吉尼亞、緬因、南達科他和愛阿華四州例外，另有16州的新增病例在同期內增逾一倍。

近期病例幾乎都未接種

全美疫情在今年冬季達高峰，1月中旬單日新增約24萬例確診，隨著疫苗普遍接種而出現趨緩跡象，但隨著避疫解除、疫苗接種率停滯、群聚情況增加，疫情又在變種病毒肆虐下反撲。

聯邦疾病防治中心表示，近期幾乎所有確診和病歿的個案都沒有接種疫苗。

「英國正在發生的事情是對美國即將發生的事情的預演。」奧馬哈內布拉斯加大學(University of Nebraska)醫學中心全球健康安全中心負責人勞勒(James Lawler)呼籲，「重新將口罩戴上並限制聚會」會有幫助，但大多數病毒感染率較高的地方，「正是該國不想做任何這些事情的地區。」

染疫者愈來愈年輕

洛杉磯郡是全美人口最稠密的郡，截至13日已連續三天單日新增確診破千例；該郡公衛局表示，這是近一個月來前所未有的情況，且染疫者的年齡愈來愈年輕。

該郡公衛主任芭芭拉‧費瑞爾(Barbara Ferrer)說：「隨著確診增加，要求人們接種疫苗的急迫性也增加，幾乎100%的近期確診個案都未完全接種疫苗。」

維持低確診 仍是打疫苗

密西根大學醫學院內科教授帕瑞克(Vikas Parekh)說，變種病毒肆虐加上人們回歸正常生活使疫情回溫，維持低確診的方法，仍是接種疫苗和改變行為以遏止病毒傳播。

CDC數據顯示，截至13日，全美人口已有55.6%人至少接種一劑疫苗，另有48.1%的國民完全接種疫苗，其中12歲以上的人有65%至少接種一劑疫苗，56.3%的人完全接種疫苗。

約翰霍普金斯大學數據顯示，全美有45個州，上周新增確診率較前一周增加至少10%；全美有34州上周新增確診數較前一周增加至少50%；德拉瓦州和阿肯色州在過去兩周的確診增幅介於10%到50%之間，只有緬因、南達科他和愛阿華三州的新確診病例減少約10%到50%不等。

醫師表示，絕大多數新增確診、住院和病歿患者的共通點是未接種疫苗；CDC主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)表示，6月有超過99%的病歿者未打疫苗。

年輕人染疫住院的情況也增加，目前聯邦食品暨藥物管理局(FDA)授權可打新冠疫苗的年齡下限為12歲。

疫苗 聯邦疾病防治中心 美國

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