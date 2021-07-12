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刺殺海地總統嫌犯：原本只想逮捕他...喊冤被當「代罪羔羊」

編譯林梅婕／綜合11日電
涉嫌參與刺殺海地總統摩依士的嫌犯在被捕後招供，他們原本只是計畫將摩依士逮補，而非刺殺他。(美聯社)
涉嫌參與刺殺海地總統摩依士的嫌犯在被捕後招供，他們原本只是計畫將摩依士逮補，而非刺殺他。(美聯社)

海地總統摩依士(Jovenel Moise)7日遇刺，根據知情人士和邁阿密先鋒報(Miami Herald)11日的報導，被捕的嫌犯稱原本只是計畫將摩依士逮補，而非刺殺他；該報導還指有嫌犯家屬向媒體透露，其中一些人只是去當海地當保安人員卻被逮補，恐怕成為代罪羔羊。

海地當局表示，至少26名哥倫比亞人和2名海地裔美國人涉案，且嫌犯都是受過專業訓練的刺客；邁阿密先鋒報指出，知情人士指共19名被逮捕的嫌犯表示，原本的計畫是將摩伊士逮補，之後送往總統府。

根據與調查事件相關的人員表示，兩名被捕的海地裔美國人索拉吉斯(James Solages)和文森(Joseph Vincent)稱哥倫比亞突擊隊持有摩伊士的逮捕令，而他們只是去協助當翻譯；但當他們抵達時，摩伊士已經身亡，對此海地警方並未回覆。

另外，其中兩名哥倫比亞籍嫌犯家屬向媒體表示，他們只是受雇去當保鏢。

涉嫌參與刺殺海地總統摩依士的嫌犯在被捕後招供，他們原本只是計劃將摩依士逮補，而非...
涉嫌參與刺殺海地總統摩依士的嫌犯在被捕後招供，他們原本只是計劃將摩依士逮補，而非刺殺他。(美聯社)

一名在槍戰中身亡的嫌疑犯、40多歲的卡帕多爾(Duberney Capador)，他的妹妹珍妮(Jenny Carolina Capador)向路透表示：「我知道事情不對勁，我哥哥是個正直的人，他不會做這些事。」

珍妮也透露，卡帕多爾曾受過反恐訓練，從軍21年。他有兩個小孩，2019年退役，直到以前的同袍為了給他工作而聯繫他。

另一名落網的嫌犯烏力貝(Francisco Eladio Uribe)的妻子則是向哥倫比亞廣播電台表示，一名叫「卡帕多爾」的人聯絡她的丈夫並給他一份工作。

珍妮還說在摩依士身亡當天曾和哥哥通過電話，哥哥告訴她「我們來得太晚了；很不幸的，我們要保護的人，我們已經什麼也不能做了」；她強調：「我哥哥不是去威脅總統的生命，我百分之百相信他是無辜的。」

摩依士 美國 海地總統

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