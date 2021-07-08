我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「100萬人想殺我」海地總統遭刺 是政治栽贓？叛亂威脅？

舊金山華埠砍人墜樓案 女子被砍20多刀幾乎被殺

「100萬人想殺我」海地總統遭刺 是政治栽贓？叛亂威脅？

轉角24小時
（取材自推特／＠madanboukman）
（取材自推特／＠madanboukman）

「外國來的刺客傭兵團，突襲斬首了腐敗動亂中的海地總統...？」位於加勒比海的海地，總統摩依士（Jovenel Moïse）——7日清晨1時在首都太子港郊區的私人宅邸，遭到一批「武裝特種部隊」突襲，摩依士當場被刺客擊斃，死時53歲；同遭追殺的第一夫人則重傷瀕死，隨即被緊急空運到美國邁阿密手術急救。

摩依士遇害的消息，是在7日下午由「本將被解職」的看守總理喬塞德（Claude Joseph）向全國宣布。同時喬塞德也緊急行使「監國職權」成為海地的臨時領導人，海地全國也馬上進入全境封鎖的緊急狀態外。不過在喬塞德對外發出「刺客通緝令」的24小時內，海地警方就於7日深夜成功圍捕了至少6名涉嫌刺殺總統的「外籍傭兵」。

6名外籍傭兵 深夜被圍捕

根據海地警方的說法：被圍剿的外籍刺客，多操英語或西班牙語（海地官方語言是法語、海地克里奧爾語），他們在周三晚間與圍捕軍警發生激烈槍戰，過程中一度出現警官被俘的「人質危機」，不過在強勢攻堅之下，海地警方成功擊斃4名外國刺客、生擒另外2人。

然而在國內極度不得民心，執政地位也存在法律爭議而被反對黨批評為「過期總統」的摩依士，為何無端被「外籍傭兵闖入殺死」？這些刺客從哪裡來？是誰派來的？海地內外究竟又有誰有「殺人動機」？種種混亂也讓海地全國陷入極度緊繃的肅殺之氣——但眾人的恐慌情緒並不完全是哀悼死去的總統摩依士，而是害怕這恐成「又一場海地內戰」的血腥開端。

在國內極度不得民心，執政地位也存在法律爭議而被反對黨批評為「過期總統」的摩伊士（...
在國內極度不得民心，執政地位也存在法律爭議而被反對黨批評為「過期總統」的摩伊士（右），為何無端被「外籍傭兵闖入殺死」？這些刺客從哪裡來？是誰派來的？海地內外究竟又有誰有「殺人動機」？圖為摩伊士於2018年訪台。 （本報系資料照片）

由於海地國內的媒體長年遭到幫派與政府的鎮壓，本案又涉及「謀殺元首」案情十分敏感重大。因此截至7月8日清晨為止，摩依士被殺的犯罪經過、目擊證詞與追捕行動，所有具體的細節都來自於海地政府或駐外大使們的「官方說法」，就算是長期駐點的「法新社」、「美聯社」...等國際媒體，目前也都無法有效查核海地政府的說法「是否為真？」。

根據看守總理喬塞德的公告說法，近日正頭痛於疫情、選舉政爭與憲法公投與總統大選選制問題的摩依士總統，6日晚間正與第一夫人一同回到太子港郊區的私人別墅休息。

專業武裝刺客 似外國傭兵

但到了7日清晨1時左右，一批著「專業軍事裝備」的武裝刺客，卻於強襲闖入總統宅邸，一陣大開殺戒後「總統本人不幸遭遇致命槍傷...當場身亡」。

海地警方表示，目擊證據指稱這批訓練有素的武裝刺客，行動時「操西班牙語與英語」，這與通用海地本國通用法語、海地克里奧爾語的風俗明顯不同；再加上社群網路上流傳的事發目擊影片，皆顯示行兇的槍手裝備精良、彼此把風掩護的行動俐落而迅速，因此官方也公開指控殺死總統的刺客兇手，

「就是買兇行刺的外國傭兵團。」

7日清晨1時左右，一批著「專業軍事裝備」的武裝刺客，卻於強襲闖入總統宅邸，一陣大...
7日清晨1時左右，一批著「專業軍事裝備」的武裝刺客，卻於強襲闖入總統宅邸，一陣大開殺戒後「總統本人不幸遭遇致命槍傷...當場身亡」。 （美聯社）

除了總理喬塞達與警察局長的指控外，海地駐美大使埃德蒙（Bocchit Edmond）周三晚間也在美國召開記者會，繪聲繪影地表示：「這批武裝刺客之所以如入無人之境，直衝官邸斬首總統，就是因為：

「...他們一路假裝自己是美國人、騙說自己是『美國聯邦緝毒局』（DEA）派來的武裝幹員——但他們才不是，全都是些冷血的聘僱傭兵殺人犯。」

針對埃德蒙大使的說法，「紐約時報」也致電DEA求證，儘管DEA確實長期活動於海地緝毒偵蒐，但美國政府與駐海地的DEA辦公室卻都嚴正否認「DEA的幹員或官方承包商與本案有關」。

雖然無法確認這批「疑似境外傭兵」究竟從何而來？但緊急戒嚴的海地政府，也隨即全面封鎖國際機場與各級港口進出。各區的沿海地帶都奉命加強巡守，以防殺死元首的外國兇手偷渡出海；海地唯一的陸路鄰國——多明尼加——也與海地軍方一樣，即時封鎖兩國邊界，禁止任何人士跨越國境。

雖然無法確認這批「疑似境外傭兵」究竟從何而來？但緊急戒嚴的海地政府，也隨即全面封...
雖然無法確認這批「疑似境外傭兵」究竟從何而來？但緊急戒嚴的海地政府，也隨即全面封鎖國際機場與各級港口進出。各區的沿海地帶都奉命加強巡守，以防殺死元首的外國兇手偷渡出海。圖為海地警察。（美聯社）

海地警方的全國大緝兇，很快地就在7月7日晚間找到了「外國槍手」的行蹤。根據警方的說法，雙方在圍捕過程中爆發激烈槍戰，還有3名海地警察被對方抓走、充當「人肉盾牌」。但在過程不明卻非常慘烈的駁火後，海地警方仍成功擊斃4名反抗槍手，並生擒另外2名行兇刺客。

但截至8日清晨為止，海地政府都還沒有恢復海陸空的對外交通；換言之，這6名被圍捕殲滅的槍手，似乎仍有殘黨在逃？被俘者的國籍、背景、裝備與行兇動機，海地警方也都還無法掌握細節案情。

除了緝兇過程的撲朔迷離之外，緊急接管政權、頒布全國戒嚴的喬塞達總理，是否真的已掌握臨時政府的職權？是否足夠「合法接班執政」並說服持有武力的軍警部隊聽令？在海地政壇裡也存在高度的質疑與陰謀論謠言。

摩依士死前 指定親信接總理

這是因為在摩依士死前的48小時，他才以總統的身份指定任命另一名親信亨利（Ariel Henry），接替喬塞達成為新任總理。其人事派令雖然已由總統頒布，但亨利尚未完成交接與就職宣誓的人事流程，因此在緊急接掌政權之前，準卸任的喬塞達其實只是過渡代管的「看守總理」或「代理總理」。

除此之外，摩依士生前的總統職權是否「合法」，亦是引爆海地半年政爭暴動的「違憲大爭議」——像是海地反對派政黨與不滿摩依士執政的抗議民眾，都指控摩依士的總統任期已經在2021年2月7日屆滿，但他卻拒絕下台、還藉故拖延選舉，因此才被反對派譴責是「過期總統」仍行使「違憲的非法暴政統治」。

摩依士的「總統任期爭議」是怎回事呢？根據海地憲法的規定，歷代總統的任期，都是始於大選隔年、或同年的2月7日，但海地的上一屆2015年總統大選的兩階段選制，卻在第一階段選舉過後爆發嚴重的選舉舞弊與選舉無效訴訟，因此本應該在2015年底舉行的第二階段總統選舉，就因為暴力動亂、政爭、賄選作票訴訟而一路拖延，一直到2016年11月才勉強啟動二階投票，並在各種爭議與舞弊控訴後，以摩依士的壓倒性勝利當選。

因選舉拖延 摩依士任期難算

摩依士之後也按照程序，於2017年2月7日正式宣誓為總統，但因為選舉拖延與憲法定義模糊的關係，摩依士的5年總統任期究竟要從2016年開始算起？還是2017？也成為海地朝野死咬不放的惡鬥焦點。

海地反對派認為，按照憲法的字面解釋，摩依士在今年2月就已經屆滿任期，必須依憲法規定下台，因此從年初開始不斷發動街頭衝突，「摩依士政權就已失去了統治海地的法理正當性。是僭越獨裁的暴君。」但摩依士卻主張，自己的當選就是一路被輸不起的反對派給狙擊延誤，因此拖到2017年才終於就職，「我的任期5年是從2017年開始算，所以合法任期就是要做到2022年啦。」

海地反對派政黨與不滿摩伊士執政的抗議民眾，都指控摩伊士的總統任期已經在2021年...
海地反對派政黨與不滿摩伊士執政的抗議民眾，都指控摩伊士的總統任期已經在2021年2月7日屆滿，但他卻拒絕下台、還藉故拖延選舉，因此才被反對派譴責是「過期總統」仍行使「違憲的非法暴政統治」。圖為今年2月反對總統的抗爭中，一名反對者被軍警抓住。（美聯社資料照片）

摩依士的任期爭議，雖然是海地朝野政爭的沸騰熱點，但以美國、歐盟、聯合國為主的國際援助者，卻都認可「摩依士的合法任期是到2022年」。然而除了總統任期之外，另一個遭到國際輿論批評的獨裁爭議，則是不斷被推遲、然後被解散凍結的「海地國會選舉爭議」。

事實上，海地的國會本該在2019年10月就該定期解散、重新改選，但因自己經歷而不滿國家選制的摩依士總統，卻一路扣住國會解散令，試圖威逼國會「先通過選舉法修法與總統提出修憲方案」才能重新選舉。雙方彼此掐住對方的脖子僵持不下——最終，失去耐性的摩依士便在2020年1月片面「強行解散國會」，並持續動用總統命令，帶著海地進入「沒有國會」的總統專權狀態。

稱撥亂反正 卻造成政壇失序

雖然摩依士強調：自己的非常手段，就是要撥亂反正，推動修憲與選舉改制來破除海地陳年的結構弊病，之後的修憲與修法也會先經由「全民公投認可」，通過後再以新制重選新屆國會與接任的總統。但這種粗路的強硬手段，卻造成了嚴重的憲政危機與政壇失序，像是目前接班領導人的喬塞達總理，依法本該由國會行使任命同意權，但卻因為「國會不存在」而全部都由總統本人的意志直接指定任命。

摩依士的強勢專斷，讓他在海地國內極度不得人心——但政治正義以外，真正讓民眾不滿的還是海地的極端貧窮、瘟疫失控，以及有權者長年貪腐與黑金暴力勾結的「國家黑幫殺戮問題」。

（美聯社資料照片）
（美聯社資料照片）

作為全世界最貧困與最貪腐的國家之一，海地在90年代的血腥內戰後，也在2010年大地震、2016年馬修颶風的摧殘下，遭遇毀滅性的破壞而至今無能重建。

貧窮、瘟疫 國家失能又惡鬥

在國家失能又政黨惡鬥的狀態下，除了各朝執政者與朝野政黨「全都貪腐」之外，因社會失序而起的犯罪組織，也涉入了走私、國際販毒與人口販運等駭人犯罪。但絕大部分的黑幫都與政黨、軍警有直接牽扯，甚至由高階警官擔任「毒梟指揮官」，各種濫殺、謀殺、強暴與魚肉鄉民的殺戮暴力，也讓海地成為全世界治安最為敗壞的國度之一。

除了犯罪的猖狂失控之外，黑幫組織與政黨結盟所觸發的「派系戰爭」，也長年讓海地陷入了準內戰的街頭衝突狀態。無論是執政黨還是在野黨，都被指控與黑幫犯罪多有牽扯，政黨政治的全面失能，也讓海地被國際輿論形容成「失敗國家中的失敗國家」。

但如果摩依士政權如此爭議？國內政治社會與治安又如此敗壞？那麼究竟又有誰會想、或有實力買兇殺人，大費周章地找來「外國專業傭兵」來高調處決這位蕉農出身的國家總統呢？可能的兇手，竟是多到難以想像。

「因為我想推動經濟改革，所以得罪很多人的利益...我猜海地大概有100萬人都想殺死我吧，但我才不怕咧。」

在死前的幾個星期前，摩依士才曾大膽地對國際媒體如此表示。事實上，除了黑幫、反對派與一般民眾之外，海地今年初才宣稱破獲了一起「反對黨勾結大法官的政變未遂案」。無論是政治栽贓？還是真的遭到叛亂威脅？海地本國的政治動亂，都已經給了這場血案「數以萬計的殺人藉口」。

2016年馬修颶風重創海地。 （路透）
2016年馬修颶風重創海地。 （路透）

在摩依士總統遇害後，接管政權的喬塞達雖然大力召來軍警高層與朝野領袖，希望能暫時籌組團結政府來緝兇查案。但目前軍隊將領、與牽扯眾多黑幫的警方派系都「動向不明」，考慮到喬塞達本人政壇資歷非常淺，長年留學美國、只當過外交部長的他國內人脈實力也明顯不足，能否有辦法收拾摩依士死後的駭人殘局？海地國內外輿論也都高度疑慮。

根據聯合報引述「法新社」駐地記者的回報說法，海地各地民眾目前都因為「總統之死」而躲家中、沒人敢出門活動，但這種社會集體恐懼的肅殺氣氛，並不完全是因為哀悼摩依士，而是擔心隨之而來的政黨黑幫暴力鬥爭，恐有重新引爆內戰的前奏感，

「連總統在家中都會被刺客槍斃橫死了...請問一般貧困百姓，還能指望安心活命嗎？」

摩依士 美國 警察

上一則

新書揭敗選內幕 白宮記者：川普曾讚希特勒做好事

延伸閱讀

海地總統遇刺 局勢若惡化「美國可能軍事介入」

海地總統遇刺 局勢若惡化「美國可能軍事介入」
圖輯／海地總統被暗殺 四名殺手遭擊斃

圖輯／海地總統被暗殺 四名殺手遭擊斃

海地總統自宅遭暗殺 4名兇嫌被擊斃 2人被捕

海地總統自宅遭暗殺 4名兇嫌被擊斃 2人被捕
海地總統遇刺亡 殺手裝扮成美幹員 第一夫人送美治療

海地總統遇刺亡 殺手裝扮成美幹員 第一夫人送美治療

熱門新聞

川普集團財務長魏索柏格遭到曼哈頓檢察官以逃稅、串供和偽造經營紀等罪名起訴，NBC指川普集團無法提出有力辯護。（美聯社）

「兩種帳本」曝光 NBC：川普集團恐無力辯護

2021-07-02 22:02
美軍印太司令部透過網路社群張貼一張美軍「獨立號」航空母艦1996年間航行在西太平洋的畫面。而獨立號是當年馳援台海兩個航艦戰鬥群之一。（取材自美軍印太司令部臉書）

習近平高談解決台灣問題 美軍印太司令部一張照片回應

2021-07-01 22:44
中國日報指稱，近日有500多名中國理工科研究生申請赴美簽證時遭拒簽。圖為位於北京的美國大使館。(美聯社)

中媒：中國500多名理工科研究生 申請美簽遭拒

2021-07-05 23:14
以「天才老爹」走紅全美的老牌喜劇演員柯斯比30日命運大逆轉，從監獄獲釋。圖為他2018年4月26日離開賓州法院檔案照。(美聯社)

性侵罪被推翻 天才老爹獲釋 命運逆轉

2021-06-30 16:17
疫情減緩，賭城拉斯維加斯再現炫麗奇觀之城，遊客湧入，賭城收入創新高。(美聯社)

遊客湧入賭城 擠爆舞池…內州卻確診數飆、住院率升

2021-07-04 06:59
川普團隊堅持要在佛州舉辦造勢活動。（路透）

塌樓還在搜救…川普硬要周末造勢 佛州懇求延後遭拒

2021-07-01 21:51

精彩推薦

超人氣

更多 >
辣妹在家只穿內衣褲 鄰居寫紙條：小孩不想看妳的屁股

辣妹在家只穿內衣褲 鄰居寫紙條：小孩不想看妳的屁股
食物價格一路漲 超市開始囤貨求自保

食物價格一路漲 超市開始囤貨求自保
台友邦海地總統摩依士遭暗殺身亡 第一夫人也遭槍傷

台友邦海地總統摩依士遭暗殺身亡 第一夫人也遭槍傷
劉洪新殺孕妻將於8月獲釋 母親劉鳳雲堅強走出人生幽谷

劉洪新殺孕妻將於8月獲釋 母親劉鳳雲堅強走出人生幽谷
FBI臥底破獲維州亞裔男子以讀經班做為叛亂組織掩護

FBI臥底破獲維州亞裔男子以讀經班做為叛亂組織掩護