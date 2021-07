「100萬人想殺我」海地總統遭刺 是政治栽贓？叛亂威脅？

「外國來的刺客傭兵團,突襲斬首了腐敗動亂中的海地總統...?」位於加勒比海的海地,總統摩依士 (Jovenel Moïse)——7日清晨1時在首都太子港郊區的私人宅邸,遭到一批「武裝特種部隊」突襲,摩依士當場被刺客擊斃,死時53歲;同遭追殺的第一夫人則重傷瀕死,隨即被緊急空運到美國 邁阿密手術急救。

摩依士遇害的消息,是在7日下午由「本將被解職」的看守總理喬塞德(Claude Joseph)向全國宣布。同時喬塞德也緊急行使「監國職權」成為海地的臨時領導人,海地全國也馬上進入全境封鎖的緊急狀態外。不過在喬塞德對外發出「刺客通緝令」的24小時內,海地警方就於7日深夜成功圍捕了至少6名涉嫌刺殺總統的「外籍傭兵」。

根據海地警方的說法:被圍剿的外籍刺客,多操英語或西班牙語(海地官方語言是法語、海地克里奧爾語),他們在周三晚間與圍捕軍警發生激烈槍戰,過程中一度出現警官被俘的「人質危機」,不過在強勢攻堅之下,海地警方成功擊斃4名外國刺客、生擒另外2人。

然而在國內極度不得民心,執政地位也存在法律爭議而被反對黨批評為「過期總統」的摩依士,為何無端被「外籍傭兵闖入殺死」?這些刺客從哪裡來?是誰派來的?海地內外究竟又有誰有「殺人動機」?種種混亂也讓海地全國陷入極度緊繃的肅殺之氣——但眾人的恐慌情緒並不完全是哀悼死去的總統摩依士,而是害怕這恐成「又一場海地內戰」的血腥開端。

Here are the mercenaries that assassinated the tyrant of #Haiti. They were Spanish speaking! Who hired them? Where was his security? Clearly, he was taken out by the same entities (local bourgeoisie mafia or foreign imperialists) that imposed him on the people. pic.twitter.com/6JKjgeBD2n