我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增37例 市場群聚案「外圍篩檢狀況好」

金山灣區華裔二戰老兵獲頒國會金章 家屬共享光榮時刻

猶他州家庭人口多 第3輪紓困平均每戶可領2784元

編譯郭宣含／綜合3日電
根據國稅局數據，猶他州家庭在第三輪直接發放的紓困支票時收到最多金額，平均每戶得到2784元。(路透)
根據國稅局數據，猶他州家庭在第三輪直接發放的紓困支票時收到最多金額，平均每戶得到2784元。(路透)

根據國稅局(IRS)的各州新數據，猶他州家庭在第三輪直接發放的紓困支票時收到最多金額，平均每戶得到2784元；由於聯邦政府根據家戶中符合資格人數與個人收入發放，更有利於家中有更多孩童與年收入低於15萬元者。

國稅局本周宣布，其直接發放3900億元給美國1億6400萬戶家庭，並表示會繼續寄送支票給最近報稅且符合資格者，或者尚未收到紓困計畫額外補助的人。國稅局將紓困款依州與收入族群來劃分，有助了解哪些美國人在最後一輪紓困時收穫最多。

由於國稅局是根據各家戶中符合資格的人數與個人收入來發放紓困款，因此家中有越多小孩越有利，而且年收入低於15萬者受惠更多。猶他州一般家庭中有3.1名住戶，高於全國家戶平均的2.5人，因為猶他州的家庭小孩通常多於其他州。

根據拜登總統3月簽署的1.9兆元紓困計畫，每名符合資格的孩童可領取1400元，紓困金額跟成人一樣；換句話說，家庭成員越多，領取的紓困金就可能多於小家庭收到的紓困金。

愛達荷州家庭收到的紓困金平均為2628元，全國排名第二，該州一般家庭平均有2.6個人。

家庭平均收到最少紓困金的州在東北部，以華盛頓特區最少，每戶家庭平均收到1965元紓困金；麻州家庭紓困金則次少，每戶家庭平均收到2215元。

東北部州的家庭人數通常比西部和中西部州少，而且收入通常也更高，這可能限制新英格蘭符合領取紓困金的家庭人數；根據人口普查局數據，全美以麻州家庭平均收入8萬1000元最多，相較之下，猶他州家庭平均收入則為7萬1000元。

國稅局表示，逾半紓困款發放給年收入不到5萬元的家庭；收入低於1萬元的家庭收到最多張紓困支票，國稅局發放逾2200萬張支票給此收入族群。

若以紓困金額來看，年收入介於10萬至20萬元的家庭分到最大的餅，這些家庭一共領取逾520億元，他們很可能是雙薪家庭或已婚配偶。

紓困金 國稅局 支票

上一則

邁阿密樓塌救援行動爆疫情 至少6名消防員確診

下一則

有得等… 3500萬份稅表 國稅局「待處理」

延伸閱讀

小商家紓困金免稅 8億元待申請

小商家紓困金免稅 8億元待申請
新州首府翠登市 擬加發500元紓困金

新州首府翠登市 擬加發500元紓困金
勞勃瑞福猶他州度假勝地牧馬場 490萬上市

勞勃瑞福猶他州度假勝地牧馬場 490萬上市
IRS在華人社區推廣紓困 獲3亞裔議員表揚

IRS在華人社區推廣紓困 獲3亞裔議員表揚

熱門新聞

世界衛生組織警告為防範Delta病毒，接種疫苗後仍必須戴口罩和保持社交距離。圖為紐約市27日舉行同志與跨性大遊行，上千未戴口罩年輕人群聚。(Getty Images)

阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備

2021-06-28 10:10
心急如焚的家屬在倒塌的「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」附近，張貼失蹤親的照片，祈求奇蹟出現。(路透)

邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫

2021-06-27 08:57
川普集團財務長魏索柏格遭到曼哈頓檢察官以逃稅、串供和偽造經營紀等罪名起訴，NBC指川普集團無法提出有力辯護。（美聯社）

「兩種帳本」曝光 NBC：川普集團恐無力辯護

2021-07-02 22:02
邁阿密公寓大樓住戶迪莫拉因為臨時決定留在女友家而逃過坍塌事故。(路透)

「何不留下來？」女友1句話 讓他逃過邁阿密樓塌意外

2021-06-28 00:07
以「天才老爹」走紅全美的老牌喜劇演員柯斯比30日命運大逆轉，從監獄獲釋。圖為他2018年4月26日離開賓州法院檔案照。(美聯社)

性侵罪被推翻 天才老爹獲釋 命運逆轉

2021-06-30 16:17
美軍印太司令部透過網路社群張貼一張美軍「獨立號」航空母艦1996年間航行在西太平洋的畫面。而獨立號是當年馳援台海兩個航艦戰鬥群之一。（取材自美軍印太司令部臉書）

習近平高談解決台灣問題 美軍印太司令部一張照片回應

2021-07-01 22:44

精彩推薦

超人氣

更多 >
離譜…美女獄警制服挖洞與犯人性交 當眾上演活春宮

離譜…美女獄警制服挖洞與犯人性交 當眾上演活春宮
正宮當街怒扒小三內褲 老公肉身護新歡 助打團也出手了

正宮當街怒扒小三內褲 老公肉身護新歡 助打團也出手了
邁阿密樓塌 ／消防員尋獲7歲女兒遺體 現場抱著一起哭

邁阿密樓塌 ／消防員尋獲7歲女兒遺體 現場抱著一起哭
又一頂尖學者從美國返中國 任教高校

又一頂尖學者從美國返中國 任教高校
影／日本靜岡嚴重土石流 2人心肺停止 至少20人失蹤

影／日本靜岡嚴重土石流 2人心肺停止 至少20人失蹤