猶他州家庭人口多 第3輪紓困平均每戶可領2784元

根據國稅局數據，猶他州家庭在第三輪直接發放的紓困支票時收到最多金額，平均每戶得到2784元。(路透)

根據國稅局 (IRS)的各州新數據，猶他州家庭在第三輪直接發放的紓困支票 時收到最多金額，平均每戶得到2784元；由於聯邦政府根據家戶中符合資格人數與個人收入發放，更有利於家中有更多孩童與年收入低於15萬元者。

國稅局本周宣布，其直接發放3900億元給美國1億6400萬戶家庭，並表示會繼續寄送支票給最近報稅且符合資格者，或者尚未收到紓困計畫額外補助的人。國稅局將紓困款依州與收入族群來劃分，有助了解哪些美國人在最後一輪紓困時收穫最多。

由於國稅局是根據各家戶中符合資格的人數與個人收入來發放紓困款，因此家中有越多小孩越有利，而且年收入低於15萬者受惠更多。猶他州一般家庭中有3.1名住戶，高於全國家戶平均的2.5人，因為猶他州的家庭小孩通常多於其他州。

根據拜登總統3月簽署的1.9兆元紓困計畫，每名符合資格的孩童可領取1400元，紓困金 額跟成人一樣；換句話說，家庭成員越多，領取的紓困金就可能多於小家庭收到的紓困金。

愛達荷州家庭收到的紓困金平均為2628元，全國排名第二，該州一般家庭平均有2.6個人。

家庭平均收到最少紓困金的州在東北部，以華盛頓特區最少，每戶家庭平均收到1965元紓困金；麻州家庭紓困金則次少，每戶家庭平均收到2215元。

東北部州的家庭人數通常比西部和中西部州少，而且收入通常也更高，這可能限制新英格蘭符合領取紓困金的家庭人數；根據人口普查局數據，全美以麻州家庭平均收入8萬1000元最多，相較之下，猶他州家庭平均收入則為7萬1000元。

國稅局表示，逾半紓困款發放給年收入不到5萬元的家庭；收入低於1萬元的家庭收到最多張紓困支票，國稅局發放逾2200萬張支票給此收入族群。

若以紓困金額來看，年收入介於10萬至20萬元的家庭分到最大的餅，這些家庭一共領取逾520億元，他們很可能是雙薪家庭或已婚配偶。