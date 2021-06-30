邁阿密樓塌／全郡40年以上老房 將進行安全檢測

佛州 邁阿密-戴德郡瑟夫塞德市「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」倒塌事件後，當局除全力尋找生還者及罹難者遺體，也對於該倒塌大樓的姊妹樓與尚普蘭大廈北棟(Champlain Towers North)進行安全測試，目前沒有發現立即危險，因此未下令撤離。

邁阿密-戴德郡建築部門官員阿思昆斯(Sergio Ascunce)指出，目前全郡40年以上屋齡的房屋有41棟，其中24棟因為無法通過重新認證程序，而已被郡政府標記為「不安全結構」。

邁阿密-戴德郡郡長丹妮拉‧卡瓦(Daniella Levine Cava)在29日記者會上表示：「為了緩解社會大眾的疑慮，及附近居民的擔憂，我們目前正在迅速採取行動，要對全郡所有屋齡40年以上的老房子進行安全檢測 。預計在未來幾周之內要完成這項任務。」

海灘市取消國慶煙火

建築部門官員28日已對該郡東北部的一棟建築物，發出危樓警示，向屋主表示由於結構已不安全，應關閉至少四個陽台。」

為了紀念並追思這起意外的眾多傷者、罹難者與家屬，原本預定7月4日在72街與柯林斯大道(Collins Avenue)上施放的國慶煙火，邁阿密海灘市(Miami Beach)也決定取消。因為這裡距離建物倒塌的地點，只有1哩。

在邁阿密海灘開設酒吧的居民帕琴科娃(Yuliya Popchenkova)指出，對於政府這一項的決定並不感到意外。她說：「宣布這項政策以前，我就猜到今年應該會取消。出於對這一場悲劇的尊重，在這種時候大肆慶祝國慶日不妥。就算今年沒辦法像去年國慶日賺那麼多，尊重罹難者及其家屬仍是最重要的事。」

帕琴科娃接著表示，既然今年確定沒有辦法在佛州慶祝國慶日，暫時也沒有其他的規劃。不過，這次事件倒是給了帕琴科娃一些啟發，她說：「我會打給家人，告訴他們我愛他們。」