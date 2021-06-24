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CDC：年輕人心肌炎 可能與莫德納、輝瑞2款疫苗有關

編譯洪毅／綜合23日電
華盛頓大學的運動員正接受疫苗接種，CDC報告表示年輕人心股炎，可能跟接種莫德納及輝瑞兩款疫苗有關。（Getty Images）
華盛頓大學的運動員正接受疫苗接種，CDC報告表示年輕人心股炎，可能跟接種莫德納及輝瑞兩款疫苗有關。（Getty Images）

聯邦疾病防治中心(CDC)免疫實踐諮詢委員會23日發布報告，表示目前已知超過1200例來自青年人與心臟有關的副作用案例，確實可能跟接種莫德納(Moderna)及輝瑞(Pfizer)兩款疫苗有關；不過各界強調，有關案例非常罕見，重症案例更是微乎其微，依然是「壓倒性的利大於弊」。

莫德納及輝瑞屬信使核醣核酸(mRNA)疫苗；CDC的報告表示，截至本月11日，接種一劑mRNA而出現心肌炎或心包炎的案例數為267例，接種二劑的案例數為827例，另有132例接種次數不明，而這些案例確實可能跟接種疫苗有關，且發生率「大幅高於原先預期」。

CDC說，這些案例多數發生在30歲以下，男性比女性多些，通常在接種第二劑後的一周內發生，最典型的症狀是胸痛，此案例幾乎不會出現在50歲以上民眾；有鑑於此，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)計畫在疫苗上加註警語，提醒青年人有關的副作用。

不過，此案例發生率依然非常低，機率相當於為12歲至39歲接種第二劑疫苗中，每100萬劑會出現12.6例。

重症率更是微乎其微：截至本月11日，已知僅309人因與心臟有關的副作用住院，均為30歲以下，且其中295人已經出院，仍住院觀察中的只有9人，當中須住進加護病房的只有2人。

因此，各政府機關、公衛及醫藥界均對外強調，疫苗依然是「壓倒性的利大於弊」，仍應當繼續鼓勵年輕人接種疫苗；目前CDC核准12歲以上民眾都可以接種疫苗，這些呼籲也跟激勵年輕人加速接種疫苗有關。

截至本月11日，美國已接種超過3億劑疫苗、1億7760萬人已至少接種一劑，但是18歲至24歲青少年只有13.6%至少接種一劑，而對年輕人威脅較大的Delta變種病毒正來勢洶洶。

疫苗 CDC 莫德納

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