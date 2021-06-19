我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增127例、20死 僅7縣市有新案例

加州解封 賣場湧人潮 華人謹慎：不戴口罩像裸體

10歲喪父 CNN主播庫柏逃避過父親節 當爸後「有新期待」

記者胡玉立／綜合報導
CNN主播庫柏童年期喪父，就「避免」過父親節，直到兒子出生，他對父親節有了新期待。(美聯社)
CNN主播庫柏童年期喪父，就「避免」過父親節，直到兒子出生，他對父親節有了新期待。(美聯社)

十歲喪父的美國有線電視網(CNN)主播庫柏(Anderson Cooper)曾有幾十年完全不過父親節，但去年得子的他，對即將到來的父親節有了嶄新期待；前兩天他甚至忍不住在脫口秀節目怨嘆，自己因出國採訪，平白錯過了兒子「邁出人生第一步」的寶貴時刻。

庫柏的兒子懷亞特(Wyatt)去年五月透過代理孕母誕生人間，庫柏與前任同性戀伴侶麥薩尼 (Benjamin Maisani) 共同撫養兒子。16日，庫柏在「史蒂芬‧柯貝爾夜間秀」(The Late Show with Stephen Colbert)受訪時，大嘆自己沒有親眼目睹兒子跨出第一步，邊說邊憤憤不平。

現年54歲的庫柏也回想起十歲那年父親去世後，他就「避免」過父親節，「我那時硬是不承認有父親節。沒有爸爸的父親節，心情不只苦樂參半，更是無以名狀。那痛苦如此巨大，我這一生大部分時間都不知道父親節就是這一天。」

但庫柏透露，當上父親這份「意外禮物」，讓他對父親節有了全新領悟；「有了孩子這件事，讓我以一種不曾想望過的方式，與我已故的父親、母親和兄弟產生連結；我覺得我以某種奇怪方式與他們交流。因為當懷亞特的爸爸，我們一起經歷的事，讓我想起以前我父親的事。」

懷亞特去年五月誕生後，庫柏在現場節目中向觀眾宣布：「我當了爸爸，我以前從來沒說過這句話，到現在仍滿是驚訝。我是個爸爸了。我有一個兒子，我想讓你們見見他。」

庫柏與觀眾分享新生兒照片，並透露兒子的名字是向他已故父親懷亞特·埃默里·庫柏(Wyatt Emory Cooper)致敬。他說，「他是以我父親名字命名。父親在我十歲時去世，我希望我能當個像他一樣好的爸爸。」

美國

上一則

川普挺川粉奇巴卡 要拉下阿拉斯加參議員穆考斯基

下一則

捐肝救11歲愛女 密州父：她是最好的父親節禮物

延伸閱讀

布碌崙華聯會慶父親節 獲贈上萬元撥款服務社區

布碌崙華聯會慶父親節 獲贈上萬元撥款服務社區
Umeken各項保健品 提供父親節優惠

Umeken各項保健品 提供父親節優惠
周日父親節 活動紛出籠

周日父親節 活動紛出籠
鼓勵民眾打疫苗 北卡祭百萬抽獎

鼓勵民眾打疫苗 北卡祭百萬抽獎

熱門新聞

中國科學院武漢病毒研究所專家石正麗。(Getty Images)

石正麗接受「紐時」採訪 否認武漢實驗室外洩病毒

2021-06-15 08:51
「Delta」變種病毒或B.1.617.2變種病毒，將為未打疫苗者帶來高風險染疫的可能性。（本報資料照片）

Delta變種肆虐英國 專家憂：美7月底恐大爆發

2021-06-14 07:22
聯邦參眾兩院先後通過將6月19日訂為聯邦假日「6月節國家獨立日」，紀念美國終結奴隸制度；圖為抗議者在華府遊行檔案照。(Getty Images)

參眾兩院通過6月19日「6月節」為聯邦假日

2021-06-16 22:27
馬克宏（左）與拜登（右）12日在G7場邊舉行雙邊會談。（路透）

CNN：G7對新疆話題談不攏 一度切斷會議室網路

2021-06-12 11:58

1張圖看疫情：全美55.2%成人 完全接種疫苗

2021-06-18 03:00
美國前總統川普，攝於2020年9月。川普向福斯新聞坦言，他「沒有贏」2020年總統大選。(路透)

川普認了 親口說「沒有贏」總統大選 仍考慮2024再戰

2021-06-18 00:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華社再爆倒會 金額恐達千萬

華社再爆倒會 金額恐達千萬
最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利

最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利
如何切洋蔥不會淚流滿面？內行人傳授6技巧

如何切洋蔥不會淚流滿面？內行人傳授6技巧
秘魯驚見新變種病毒傳29國 WHO：傳播力和抗藥性恐更強

秘魯驚見新變種病毒傳29國 WHO：傳播力和抗藥性恐更強
助歸正途 紐約市年輕遊民每月可領1250元

助歸正途 紐約市年輕遊民每月可領1250元