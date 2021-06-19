10歲喪父 CNN主播庫柏逃避過父親節 當爸後「有新期待」

CNN主播庫柏童年期喪父，就「避免」過父親節，直到兒子出生，他對父親節有了新期待。(美聯社)

十歲喪父的美國 有線電視網(CNN)主播庫柏(Anderson Cooper)曾有幾十年完全不過父親節，但去年得子的他，對即將到來的父親節有了嶄新期待；前兩天他甚至忍不住在脫口秀節目怨嘆，自己因出國採訪，平白錯過了兒子「邁出人生第一步」的寶貴時刻。

庫柏的兒子懷亞特(Wyatt)去年五月透過代理孕母誕生人間，庫柏與前任同性戀伴侶麥薩尼 (Benjamin Maisani) 共同撫養兒子。16日，庫柏在「史蒂芬‧柯貝爾夜間秀」(The Late Show with Stephen Colbert)受訪時，大嘆自己沒有親眼目睹兒子跨出第一步，邊說邊憤憤不平。

現年54歲的庫柏也回想起十歲那年父親去世後，他就「避免」過父親節，「我那時硬是不承認有父親節。沒有爸爸的父親節，心情不只苦樂參半，更是無以名狀。那痛苦如此巨大，我這一生大部分時間都不知道父親節就是這一天。」

但庫柏透露，當上父親這份「意外禮物」，讓他對父親節有了全新領悟；「有了孩子這件事，讓我以一種不曾想望過的方式，與我已故的父親、母親和兄弟產生連結；我覺得我以某種奇怪方式與他們交流。因為當懷亞特的爸爸，我們一起經歷的事，讓我想起以前我父親的事。」

懷亞特去年五月誕生後，庫柏在現場節目中向觀眾宣布：「我當了爸爸，我以前從來沒說過這句話，到現在仍滿是驚訝。我是個爸爸了。我有一個兒子，我想讓你們見見他。」

庫柏與觀眾分享新生兒照片，並透露兒子的名字是向他已故父親懷亞特·埃默里·庫柏(Wyatt Emory Cooper)致敬。他說，「他是以我父親名字命名。父親在我十歲時去世，我希望我能當個像他一樣好的爸爸。」