CDC：郵輪安全警示降級 未接種者避免搭乘

CDC 16日調降郵輪旅遊的安全警示等級，呼籲未完成疫苗接種者應避免搭乘郵輪。(路透)

自新冠肺炎疫情爆發以來，郵輪 業經長達15個月的封鎖後，全美第一班郵輪終於啟航；聯邦疾病防治中心(CDC )也在16日調降郵輪旅遊的安全警示等級，從第四級建議「完全不要搭乘」，降至第三級，也就是建議「完成疫苗 接種者才能搭乘」，並呼籲未完成疫苗接種者應避免搭乘郵輪。

根據CDC更新後的防疫守則：「由於船上的人們大多只能維持近距離接觸，這使病毒更易傳播，故郵輪旅遊仍屬於高染疫風險，尤其尚未完成疫苗接種的人重症風險更高，應避免搭乘郵輪。」

當局也建議，欲搭乘郵輪的旅客應分別在登船的前三天及下船後的三至五天內，接受新冠病毒篩檢；至於未完成疫苗接種的旅客，即使旅途結束後的檢測結果為陰性仍應自主隔離七天，未進行篩檢者則應自主隔離十天。

維吉尼亞理工大學(Virginia Tech)華裔教授陳蓮式(Linsey Chen Marr)表示，郵輪旅遊警示等級調降正凸顯國內疫情趨緩的情勢；她說：「我認為CDC這麼做代表已經有夠多人接種疫苗，確診案例持續減少，降低整體感染的風險」；她也同意CDC的建議，認為尚未完成疫苗接種的人不宜搭乘郵輪。

CDC要求業者在開放旅客付費搭乘前，每艘郵輪可選擇邀請自願者參加試航，預先模擬旅途中執行衛生安全守則的過程，或是確保所有船員及95%的乘客都已完成疫苗接種。

然而，某些郵輪旅遊盛行的地區如德州、佛羅里達州和阿拉巴馬州，卻禁止業者要求民眾接種疫苗；但已有一些郵輪公司宣布今年夏天將恢復營運，並要求大部分的乘客必須接種疫苗。