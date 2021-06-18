我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美55.2%成人 完全接種疫苗

台新增本土確診187例、21死 雙北皆破70例

CDC：郵輪安全警示降級 未接種者避免搭乘

編譯林梅婕／綜合17日電
CDC 16日調降郵輪旅遊的安全警示等級，呼籲未完成疫苗接種者應避免搭乘郵輪。(路透)
CDC 16日調降郵輪旅遊的安全警示等級，呼籲未完成疫苗接種者應避免搭乘郵輪。(路透)

自新冠肺炎疫情爆發以來，郵輪業經長達15個月的封鎖後，全美第一班郵輪終於啟航；聯邦疾病防治中心(CDC)也在16日調降郵輪旅遊的安全警示等級，從第四級建議「完全不要搭乘」，降至第三級，也就是建議「完成疫苗接種者才能搭乘」，並呼籲未完成疫苗接種者應避免搭乘郵輪。

根據CDC更新後的防疫守則：「由於船上的人們大多只能維持近距離接觸，這使病毒更易傳播，故郵輪旅遊仍屬於高染疫風險，尤其尚未完成疫苗接種的人重症風險更高，應避免搭乘郵輪。」

當局也建議，欲搭乘郵輪的旅客應分別在登船的前三天及下船後的三至五天內，接受新冠病毒篩檢；至於未完成疫苗接種的旅客，即使旅途結束後的檢測結果為陰性仍應自主隔離七天，未進行篩檢者則應自主隔離十天。

維吉尼亞理工大學(Virginia Tech)華裔教授陳蓮式(Linsey Chen Marr)表示，郵輪旅遊警示等級調降正凸顯國內疫情趨緩的情勢；她說：「我認為CDC這麼做代表已經有夠多人接種疫苗，確診案例持續減少，降低整體感染的風險」；她也同意CDC的建議，認為尚未完成疫苗接種的人不宜搭乘郵輪。

CDC要求業者在開放旅客付費搭乘前，每艘郵輪可選擇邀請自願者參加試航，預先模擬旅途中執行衛生安全守則的過程，或是確保所有船員及95%的乘客都已完成疫苗接種。

然而，某些郵輪旅遊盛行的地區如德州、佛羅里達州和阿拉巴馬州，卻禁止業者要求民眾接種疫苗；但已有一些郵輪公司宣布今年夏天將恢復營運，並要求大部分的乘客必須接種疫苗。

郵輪 疫苗 CDC

上一則

川普不贊同兒童打疫苗 稱99.99%不會被感染

下一則

暖化加劇 NASA研究：地球吸熱能量愈來愈強

延伸閱讀

台政院：授權台積電、永齡代表政府洽購疫苗1000萬劑

台政院：授權台積電、永齡代表政府洽購疫苗1000萬劑
加州修訂職場防疫令 完成接種免戴口罩

加州修訂職場防疫令 完成接種免戴口罩
台灣長者27猝死 接種AZ疫苗打氣驟降

台灣長者27猝死 接種AZ疫苗打氣驟降
中國國產mRNA疫苗 進入三期臨床試驗

中國國產mRNA疫苗 進入三期臨床試驗

熱門新聞

中國科學院武漢病毒研究所專家石正麗。(Getty Images)

石正麗接受「紐時」採訪 否認武漢實驗室外洩病毒

2021-06-15 08:51
「Delta」變種病毒或B.1.617.2變種病毒，將為未打疫苗者帶來高風險染疫的可能性。（本報資料照片）

Delta變種肆虐英國 專家憂：美7月底恐大爆發

2021-06-14 07:22
聯邦參眾兩院先後通過將6月19日訂為聯邦假日「6月節國家獨立日」，紀念美國終結奴隸制度；圖為抗議者在華府遊行檔案照。(Getty Images)

參眾兩院通過6月19日「6月節」為聯邦假日

2021-06-16 22:27
馬克宏（左）與拜登（右）12日在G7場邊舉行雙邊會談。（路透）

CNN：G7對新疆話題談不攏 一度切斷會議室網路

2021-06-12 11:58

1張圖看疫情：全美55.2%成人 完全接種疫苗

2021-06-18 03:00
隨著美國疫苗普及供應充裕，各地出現「疫苗觀光」刺激經濟。圖為墨西哥旅客在洛杉磯機場施打免費疫苗。中央社

美疫苗觀光成新常態 外國人下飛機免費接種

2021-06-11 07:52

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
甫獲密大雙碩士 23歲中國女留生 玩槳板意外溺斃

甫獲密大雙碩士 23歲中國女留生 玩槳板意外溺斃
紐約非裔男搶82歲華翁還毆頭 嫌為華埠頭痛人物

紐約非裔男搶82歲華翁還毆頭 嫌為華埠頭痛人物
幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快

幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快
疫情、歧視、工作機會 許多亞裔遷回亞洲

疫情、歧視、工作機會 許多亞裔遷回亞洲
最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利

最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利