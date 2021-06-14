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1張圖：全美54.1%成人 完全接種疫苗

台本土確診增185例、15死 陳時中：疫情往好的方向發展

Delta變種肆虐英國 專家憂：美7月底恐大爆發

編譯陳韻涵／綜合13日電
「Delta」變種病毒或B.1.617.2變種病毒，將為未打疫苗者帶來高風險染疫的可能性。（本報資料照片）
「Delta」變種病毒或B.1.617.2變種病毒，將為未打疫苗者帶來高風險染疫的可能性。（本報資料照片）

Delta變種毒株迅速成為英國新冠肺炎病例的主流毒株，美國學者及專家擔心，類似情況未來幾個月可能也會在美國發生。

公衛專家預測，傳播力強的Delta變種毒株將很快超越目前在美國境內普遍的Alpha毒株，成為最主要的病原體。

完成新冠疫苗接種者，對Delta變種毒株具有抗體，但在接種率低的地方仍可能爆發疫情

來源：Good Morning America

拜登總統的首席醫療顧問佛奇(Anthony Fauci)表示，Delta變種毒株目前占全美總病例逾6%但逐漸增加，類似英國早前的情況；英國11日通報單周Delta變種毒株病例狂飆240%，該毒株占全英新冠肺炎病例逾90%。

美國科學家(Federation of American Scientists)資深傳染病學者丁亮(Eric Liang Feigl-Ding)表示，預期美國的Delta病例會在7月底或8月增加，「若參考英國情況，我認為美國疫苗接種率低的地方會出現疫情。」

丁亮表示，英國疫情加劇，顯示目前的疫苗接種率還無法遏止疫情。

在英國，78%的成人至少接種一劑疫苗，55.4%成人完成接種；在美國，64.3%成人至少接種一劑疫苗，53.9%成人完成接種。

丁亮表示，美國的疫苗接種讓當前疫情獲得控制，但當前接種率看起來仍無法免於Delta變種毒株的威脅。

傳染力比Alpha強至少60%

早期研究顯示，去年10月率先在印度發現的Delta變種毒株，其傳染力可能比兩個月前成為美國主要病原體的Alpha變種毒株還強至少60%。

來源：Sky News

英國過去兩周新增3萬5364宗Delta變種毒株病例，而Alpha變種毒株的病例則為1萬2854例；七天平均每日新增確診病例自5月19日以來增加逾4600例。

英格蘭公共衛生署表示，早期數據顯示，感染Delta變種毒株的病人，比感染Alpha毒株者有更高的住院風險。

專家認為，Delta變種毒株是造成印度年初疫情惡化的主因；世界衛生組織(WHO)表示，此毒株已擴散到至少74個國家。

聯邦疾病防治中心(CDC)預估，美國的Delta變種毒株4月初占總病例的0.1%，時至5月底增至2.5%，截至6月5日的兩周區間預測顯示，該毒株占總病例的6.1%。

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