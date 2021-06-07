政策轉彎？額外失業津貼9月結束 拜登：合理

拜登總統上周表示支持讓每周300元的額外失業津貼在今年9月結束。圖為佛州坦帕市工人填表申請工作。(Getty Images)

對於數千萬失業勞工 提供額外失業津貼，白宮 的公開說法在日前出現微妙改變。過去幾個月來，共和黨籍國會議員及企業團體不斷指出，聯邦政府為失業勞工每周提供額外失業補助，讓某些美國民眾對於重返職場，失去了動力。

拜登 上周在德拉瓦州針對最新就業統計數字發表談話時說，每周300元額外失業津貼在今年9月結束「很合理」。拜登的這段談話是聯邦政府官員第一次在公開談話中，表明支持額外失業津貼計畫落幕。

拜登表示，額外失業補助對於「並非因為個人疏失而丟掉工作的民眾帶來幫助，這些民眾可能還在接種疫苗的過程中」。他說，額外失業津貼將在90天之後屆滿，「這點很合理」。

白宮國家經濟會議(National Economic Council)主席狄斯(Brian Deese)面對媒體詢問能否進一步說明時，則不願評論行政部門是否認為額外失業補助導致雇主聘不到勞工。不過，狄斯表示，額外失業補助在今年9月結束的話，將是妥當的。

由共和黨州長執政的全美20多州，日前已經將濟宣布將停發聯邦額外失業補助。白宮發言人莎奇(Jen Psaki)已表示，共和黨州長「絕對有權」停發額外失業補助。

來源：Forbes Breaking News

去年美國爆發新冠疫情後，國會通過法案讓數百萬失業勞工得以繼續領取額外失業津貼，但領取期限將在今年9月結束。這筆每周300元的額外補助是否導致失業勞工不想恢復上班，在華府及全美各地均引起熱烈討論。

對於媒體詢問額外失業津貼是否導致雇主招不到員工，莎奇答道，這個問題並不容易分析，而且過去四個月裡就業人數才剛創下歷史新高，「這個問題我就留給你們，還有你們的外部分析師來決定，從經濟、日期角度來看是否為重要因素，或者只是政治口水而已」。

共和黨籍國會議員及企業團體指出，聯邦政府為失業勞工每周提供額外失業補助，讓某些美國民眾對於重返職場，失去了動力。圖為紐約皇后區失業工人從慈善機構領取食物。(Getty Images)

就在上個月，拜登在公開談話中才說道，沒有理由相信額外失業補助讓美國民眾失去返回職場的動力。白宮經濟顧問委員會(Council of Economic Advisers，CEA)主席勞史(Cecilia Rouse)5月底接受彭博新聞訪問時說，現在終止額外失業津貼還太早。財政部長葉倫(Janet Yellen)4月間則說，並不認為額外失業補助對於企業招聘員工造成重大阻礙。