我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

政策轉彎？額外失業津貼9月結束 拜登：合理

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統上周表示支持讓每周300元的額外失業津貼在今年9月結束。圖為佛州坦帕市工人填表申請工作。(Getty Images)
拜登總統上周表示支持讓每周300元的額外失業津貼在今年9月結束。圖為佛州坦帕市工人填表申請工作。(Getty Images)

對於數千萬失業勞工提供額外失業津貼，白宮的公開說法在日前出現微妙改變。過去幾個月來，共和黨籍國會議員及企業團體不斷指出，聯邦政府為失業勞工每周提供額外失業補助，讓某些美國民眾對於重返職場，失去了動力。

拜登上周在德拉瓦州針對最新就業統計數字發表談話時說，每周300元額外失業津貼在今年9月結束「很合理」。拜登的這段談話是聯邦政府官員第一次在公開談話中，表明支持額外失業津貼計畫落幕。

拜登表示，額外失業補助對於「並非因為個人疏失而丟掉工作的民眾帶來幫助，這些民眾可能還在接種疫苗的過程中」。他說，額外失業津貼將在90天之後屆滿，「這點很合理」。

白宮國家經濟會議(National Economic Council)主席狄斯(Brian Deese)面對媒體詢問能否進一步說明時，則不願評論行政部門是否認為額外失業補助導致雇主聘不到勞工。不過，狄斯表示，額外失業補助在今年9月結束的話，將是妥當的。

由共和黨州長執政的全美20多州，日前已經將濟宣布將停發聯邦額外失業補助。白宮發言人莎奇(Jen Psaki)已表示，共和黨州長「絕對有權」停發額外失業補助。

來源：Forbes Breaking News

去年美國爆發新冠疫情後，國會通過法案讓數百萬失業勞工得以繼續領取額外失業津貼，但領取期限將在今年9月結束。這筆每周300元的額外補助是否導致失業勞工不想恢復上班，在華府及全美各地均引起熱烈討論。

對於媒體詢問額外失業津貼是否導致雇主招不到員工，莎奇答道，這個問題並不容易分析，而且過去四個月裡就業人數才剛創下歷史新高，「這個問題我就留給你們，還有你們的外部分析師來決定，從經濟、日期角度來看是否為重要因素，或者只是政治口水而已」。

共和黨籍國會議員及企業團體指出，聯邦政府為失業勞工每周提供額外失業補助，讓某些美...
共和黨籍國會議員及企業團體指出，聯邦政府為失業勞工每周提供額外失業補助，讓某些美國民眾對於重返職場，失去了動力。圖為紐約皇后區失業工人從慈善機構領取食物。(Getty Images)

就在上個月，拜登在公開談話中才說道，沒有理由相信額外失業補助讓美國民眾失去返回職場的動力。白宮經濟顧問委員會(Council of Economic Advisers，CEA)主席勞史(Cecilia Rouse)5月底接受彭博新聞訪問時說，現在終止額外失業津貼還太早。財政部長葉倫(Janet Yellen)4月間則說，並不認為額外失業補助對於企業招聘員工造成重大阻礙。

勞工 拜登 白宮

上一則

拜登基建案兩黨分歧仍大 掀放棄協議聲浪

下一則

美金援沒用、中美洲政治因素…賀錦麗怎遏止偷渡？

延伸閱讀

拜登基建案兩黨分歧仍大 掀放棄協議聲浪

拜登基建案兩黨分歧仍大 掀放棄協議聲浪
反擊俄國網路攻擊？美商務部長：不排除軍事選項

反擊俄國網路攻擊？美商務部長：不排除軍事選項
再拋升息論 葉倫：較高利率對美國、聯準會是加分

再拋升息論 葉倫：較高利率對美國、聯準會是加分
賀錦麗首出訪赴中美洲 為解移民問題

賀錦麗首出訪赴中美洲 為解移民問題

熱門新聞

拜登政府擬外援8000萬劑新冠疫苗，3日公布首波共釋出2500萬劑目前美國使用的三種疫苗，多數將透過「疫苗全球取得機制」(COVAX)分享，或直接與盟國接洽。圖為阿根廷接受由COVAX分享的疫苗。(Getty Images)

美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑

2021-06-03 21:57
中國在2018年成功完成五隻「複製猴」，美中團隊聯手培養出「人猴胚胎」雖已銷毀，仍引發爭議。(Getty Images)

美中打造「人猴胚胎」生長19天後銷毀 嚇壞國會議員

2021-06-03 02:15

傳英情報圈認為 武漢病毒實驗室外洩理論有可能

2021-05-30 12:31
美國聯邦驅逐客禁令將在本月到期，圖為倡權人士去年進行抗議。（美聯社）

驅逐租客禁令 6月將到期 數百萬人恐被掃出門

2021-05-31 21:37
國家過敏和傳染病研究院院長佛奇有關新冠病毒源頭之說，他表示電郵內容被曲解。(歐新社)

中國製造新冠病毒？佛奇：電郵被「斷章取義」曲解

2021-06-04 00:12
CDC第二號人物Anne Schuchat博士擔心美國仍無法應付下一次的大流行疾病。(Getty Images)

「防疫不佳」 CDC二號人物憂病毒大流行再現

2021-06-05 22:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命

林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命
失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到
梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」

梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」
言承旭新片中國上映 慘成炮灰

言承旭新片中國上映 慘成炮灰
張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光

張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光