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AZ晚期乳癌藥Lynparza 早期患者也有效

記者胡玉立／綜合報導
哥倫比亞宣導「乳癌防治月」的一座藝術作品上繫著粉紅絲帶，一名婦女行經雕像前。(Getty Images)
哥倫比亞宣導「乳癌防治月」的一座藝術作品上繫著粉紅絲帶，一名婦女行經雕像前。(Getty Images)

「新英格蘭醫學」(New England Journal of Medicine)網路期刊和美國臨床腫瘤醫學會(American Society of Clinical Oncology)發表的一項跨國研究發現，英國藥廠阿斯特捷利康公司 (AstraZeneca PLC) 與美國藥廠默克公司 (Merck & Co.) 銷售的藥物Lynparza，可減少早期具侵襲性乳癌女性患者的癌症復發機率。

這項長期研究是遺傳性癌症治療的最新發展，為人類對抗遺傳性乳癌增添生力軍；也證明製藥業花在新型藥物PARP抑製劑方面的昂貴投資，是值得的。

英國藥廠阿斯特捷利康公司與美國藥廠默克公司銷售的藥物Lynparza，可減少早期...
英國藥廠阿斯特捷利康公司與美國藥廠默克公司銷售的藥物Lynparza，可減少早期乳癌患的復發機率。(美聯社)

Lynparza藥在美國定價為每位患者每月1萬4449元，是阿斯特捷利康公司最暢銷產品之一，主要用於治療晚期BRCA基因突變乳癌；去年銷售額達18億元。其競爭對手葛蘭素史克(GlaxoSmithKline)2019年斥資逾50億元收購另一款PARP抑製劑Tesaro製藥廠。

阿斯特捷利康癌症部門執行副總裁弗雷德里克森(David Fredrickson)表示，阿斯特捷利康將把研究數據提交監管機構，請求批准將Lynparza用於早期BRCA基因突變乳癌治療。

PARP抑製劑的作用是截斷癌細胞修復自身DNA能力，並導致癌細胞死亡。近年來，衛生監管機構已批准此類藥物用於治療卵巢癌、乳癌、前列腺癌和胰腺癌。目前發現這些藥物對BRCA1和BRCA2基因突變癌症，特別有用。

有BRCA基因突變的女性，罹患乳癌風險更高且通常更年輕。基因突變約占美國每年確診28萬1000椿乳癌病例的5%。根據美國癌症協會數據，乳癌是女性罹癌死亡第二大原因，每年在美國造成約4萬3600人死亡。美國食品藥物管理局(FDA)已在2018年批准使用Lynparza治療晚期的BRCA基因突變乳癌。

治療3年 近86%未復發

此項研究從2014年開始，在美國和其他22個國家/地區有1836名罹患早期BRCA1或 BRCA2乳癌的女性，在參加研究前均接受過切除腫瘤手術，並在手術前後接受防止腫瘤復發的化療。根據腫瘤大小或存在於淋巴結的癌症情況，她們的復發風險都很高。

研究隨機分配一半女性每天服用Lynparza藥劑一年，另一半服用安慰劑；研究人員發現，治療開始後2年半的中位隨訪期內，與安慰劑相比，Lynparza降低了42%癌症復發或任何原因死亡的綜合風險。治療三年後，接受Lynparza治療的女性85.9%沒有復發，接受安慰劑的女性77.1%未復發。

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