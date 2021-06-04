NASA睽違30年重返金星 2項新任務揭煉獄之謎

NASA署長尼爾森2日宣布，準備在2020年代晚期前往金星，這兩項任務名稱分別是「達文西+」和「維理塔斯」。(路透)

時隔逾30年，美國太空 總署(NASA )終於要重返金星；NASA署長尼爾森(Bill Nelson)2日宣布兩項最新的機器人行星任務，準備在2028至2030年之間前往金星，這兩項任務名稱分別是「達文西+」(DAVINCI+)和「維理塔斯」(VERITAS)。

尼爾森在「NASA咨文」(State of NASA)電視節目中表示，「這兩項姊妹計畫旨在了解金星如何成為煉獄般的世界，其表面高溫足以融化鉛塊。」

金星在許多方面被視作地球的「邪惡雙胞胎」(Evil Twin)，兩者在體積大小、質量和化學組成等方面相近，且金星的軌道最接近地球；然而，在行星演化史中，地球溫度適中且多由水覆蓋，金星卻籠罩著高濃度的二氧化碳，表面溫度高達華氏900度。

美國與蘇聯於1970年代至1990年代多次探索金星後，將任務焦點轉向其他星球。

過去一年來，長期遭漠視的金星重回科學家關注光譜，一群科學家利用以地球為基礎的望遠鏡，宣稱觀察到微生物住在金星塵埃中、令人信服的多項證據，且金星的溫度目前相對暖活而非灼熱。

科學家表示，他們偵測到分子和磷化氫(phosphine)，這可能是金星上有機物的排泄物。

NASA署長尼爾森2日宣布，準備在2020年代晚期前往金星，這兩項任務名稱分別是「達文西+」和「維理塔斯」。(路透)

達文西+將分析大氣 維理塔斯將繪製地圖

但其他科學家分析相同的數據表示，不認為這是可信的訊號；儘管如此，這些發現讓NASA前署長布萊登斯坦(Jim Bridenstine)於去年9月宣告：「是時候將金星視為要務了。」

NASA去年的大型「探索計畫」(Discovery)提案被駁回，科學家此次改變策略，提出四個小型的行星計畫，經費就不會過於龐大，其中兩項任務「達文西+」和「維理塔斯」與金星有關。

「達文西+」任務將分析金星大氣，了解其演化過程，並藉此確認金星是否曾有海洋形成的條件；「維理塔斯」任務則將繪製金星的表面地圖，盼探究金星的地質歷史並釐清為何金星與地球如此不同。

另兩項任務則是「埃歐火山觀測衛星」(Io Volcano Observer，簡稱IVO)以及「三叉戟」(Trident)，前者探索木星的衛星「埃歐」(Io)，後者飛掠海王星(Neptune)的衛星崔頓(Triton)。