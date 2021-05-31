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撫平歷史傷痛 種族大屠殺百年 拜登將訪土耳沙

記者胡玉立、編譯陳韻涵／綜合30日電
1921年5月31日到6月1日的土耳沙發生的種族大屠殺，造成300名非裔死亡、數千名非裔流離失所，35個街區毀於祝融，成為美國史上最慘烈的種族大屠殺。(美聯社)
1921年5月31日到6月1日的土耳沙發生的種族大屠殺，造成300名非裔死亡、數千名非裔流離失所，35個街區毀於祝融，成為美國史上最慘烈的種族大屠殺。(美聯社)

1921年，奧克拉荷馬州土耳沙(Tulsa)發生種族大屠殺；100年過去，土耳沙警察與該市非裔社區的關係有長足進展，但民調顯示，不信任警察的非裔居民比率仍高；該市居民抱怨，警察對少數族群存在偏見，且少數族裔警員仍少。

拜登總統預定6月1日「土耳沙種族屠殺」100周年，造訪土耳沙紀念此事件，以撫平非裔的歷史傷痛。

警局默許支援 白人暴徒當街射殺非裔

1921年5月31日到6月1日，土耳沙北部的格林伍德(Greenwood)發生種族大屠殺，事件始於19歲非裔青年涉嫌在電梯內侵犯17歲白人少女而被捕；當時據傳非裔青年恐遭私刑對待，一群非裔退伍軍人武裝趕到監獄馳援，武裝白人也在土耳沙警局默許及火力支援下趕來，雙方火併；非裔退伍軍人不敵白人精兵銳器，撤回格林伍德附近，白人暴徒當街射擊非裔，擅闖非裔民宅驅逐住戶。

這場屠殺造成300名非裔死亡、數千名非裔流離失所，35個街區毀於祝融，損失數百萬元，成為美國史上最慘烈的種族大屠殺。

數十年來，土耳沙種族屠殺遭漠視，直到近幾年才逐漸獲得關注；2013年，土耳沙白人警長喬丹(Chuck Jordan)挺身而出，為當局的黑歷史道歉。

「我無法為警局的作為、不作為、怠忽職守的警員或其警長道歉。」喬丹說：「但今日作為你們的警長，我可以代替警局向你們致歉，很抱歉，土耳沙警局1921年在悲慘的日子裡未保護其市民。」

來自土耳沙北部的非裔法蘭克林(Wendell Franklin)去年接任喬丹職務，被視為警務改革的一大進展，但當地居民仍覺得不夠；70歲居民伊納‧雪倫‧米切爾(Ina Sharon Mitchell)說：「我認為社區需要看到根本改革。」

目前可取得的最近一次2018年「蓋洛普-土耳沙城市聲音指數」(Gallup-Tulsa CitiVoice Index)民調顯示，很信任警察的非裔居民僅18%，白人居民49%；46%的非裔土耳沙人完全不相信或不太相信警局，如此認為的白人僅16%。

土耳沙平等指數(Tulsa Equality Indicators)與土耳沙市及其社區服務委員會共同調查顯示，2020年被捕的青少年中，非裔是白人的逾三倍；成人被捕情況則是，非裔為白人的2.54倍，且非裔有2.65倍的可能性較白人易遭到暴力對待。

非裔 警察 喬丹

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