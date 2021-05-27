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選在亞馬遜27周年 貝佐斯將卸下執行長

記者張大仁、編譯周芳苑／綜合報導
亞馬遜執行長貝佐斯將於7月5日卸任。(美聯社)
亞馬遜執行長貝佐斯將於7月5日卸任。(美聯社)

電子商務巨擘亞馬遜(Amazon)執行長貝佐斯(Jeff Bezos)26日在年度股東會上宣布，他將於7月5日卸任，由目前該公司最賺錢的雲端計算主管賈西(Andy Jassy)接任。

貝佐斯說：「之所以選擇這個日期，是因為它對我來說有特別意義，正好是亞馬遜成立27年。」亞馬遜2月時宣布貝佐斯即將離職，轉任董事會執行主席；將把更多時間投注到貝佐斯地球基金（Bezos Earth Fund）、航太事業藍源公司（Blue Origin），華盛頓郵報（Washington Post ）和亞馬遜首日基金（Amazon Day 1 Fund）等計畫。

亞馬遜最賺錢的雲端運算部門主管賈西，是貝佐斯的接棒者。(路透)
亞馬遜最賺錢的雲端運算部門主管賈西，是貝佐斯的接棒者。(路透)

華府檢察長 提訴亞馬遜操控價格

另方面，華盛頓哥倫比亞特區檢察長拉辛（Karl Racine）25日對亞馬遜提起訴訟，指控這家電子商務巨頭操縱線上合作廠商的訂價，藉此扼阻競爭。

這項在華府高等法院提起的訴訟指稱，亞馬遜利用反競爭協議和政策，迫使第三方供應商刻意收取高額費用，控制線上零售價。

拉辛目前是拜登政府最高反托拉斯職務的考慮人選，他在記者會上表示，亞馬遜一直透過這樣的安排「非法濫用、維持壟斷勢力」，他希望這次訴訟終結不當做法。

亞馬遜發言人提出異議，聲稱賣方為他們在亞馬遜平台所售產品自行訂價；又說，亞馬遜在最多商品選擇中提供最低價，引以為傲，而且就如同任何一家商店，亞馬遜有權不去突顯不具競爭力的報價。

拜登政府正物色聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）領導人，拉辛被納入考慮，該委員會一直在調查亞馬遜涉嫌非法濫權。

貿易委員會和司法部監管人員正致力管控亞馬遜、臉書（Facebook）、谷歌（Google）和蘋果（Apple）等科技巨頭的勢力和作為，這次對亞馬遜提訴至為關鍵。

這次訴訟為亞馬遜拉開另一戰線；該公司先前因違反反托拉斯法和扼阻線上競爭等指控而受到美、歐審查，官司纏身。國會上次開議期間，眾院司法委員會也對亞馬遜進行反托拉斯調查。

華盛頓州、康州和加州總檢察長已針對亞馬遜的競爭行為展開調查。

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