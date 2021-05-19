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最新研究：連續睡滿6-7小時 降低心血管疾病

編譯林梅婕／綜合18日電
睡眼對人體健康很重要，睡眼時間過或不足，都有罹患心臟病和中風的風險。(Getty Images)
睡眼對人體健康很重要，睡眼時間過或不足，都有罹患心臟病和中風的風險。(Getty Images)

少睡、多睡都不好

非營利醫療保健組織「亨利福特醫療中心」(Henry Ford Hospital)公布一項最新研究指出，每天睡滿六至七個小時可降低罹患心臟病和中風的風險；但該研究也指出，睡眠時數無論不及或超過此標準的人，更容易罹患心血管疾病

該研究領導人，同時也是亨利福特醫療中心的內科住院醫師古柏塔(Kartik Gupta)說：「參加實驗的對象中，睡眠時間少於六小時或超過七小時的人，死於心血管疾病的機率較高。」

維持7小時最佳

影響心血管疾病的關鍵因素為「C反應性蛋白」(C-reactive protein，俗稱CRP)，人體中CRP的含量會隨著睡眠時間改變；該研究結果證實，該物質在人們連續睡眠時間維持在七小時左右最佳。

該研究分析2005年至2010年參加「全國健康與營養檢測調查」(National Health and Nutrition Examination Survey)中的1萬4079名志願者，連續追蹤八年，並觀察他們是否死於心臟宿疾或中風。

這些研究對象的平均年齡為46歲，研究人員將他們以睡眠時間的不同分類為三組後，個別評估罹患動脈硬化心血管疾病(ASCVD)的風險。

整體來說，睡眠時間維持至少六到七小時的人罹患ASCVD的機率平均為3.5%；睡眠時間低於六小時者，則風險提升至4.6%。

排除飲食、抽菸和運動等因素，古柏塔和他的研究團隊也提出更多證據指睡眠時間除了與心血管疾病息息相關，甚至還可幫助體內清除有毒蛋白物質、降低高血壓及動脈硬化發生的機率。

 「人們往往忽略睡眠，但其實這對心血管疾病的影響非常關鍵。」古柏塔說：「這也許是降低感染心血管疾病最划算的做法。從我們的實驗數據可以發現，介於六到七小時的睡眠對心臟的健康更有幫助。」

心血管疾病 中風 高血壓

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