亞裔購槍防身 維權人士：無法解決仇恨犯罪

面對仇恨亞裔的暴力犯罪，愈來愈多亞裔購槍自保；圖為伊利諾州Des Plaines一家槍店，顧客在選購槍支。(美聯社)

隨著亞裔 遭攻擊事件頻傳，CNN報導，部分亞裔美國 人開始第一次購槍，開始尋找安全用槍訓練課程，但是維權人士呼籲，槍械並非仇恨犯罪的解決之道。

反擁槍團體「紐鎮行動聯盟」(Newtown Action Alliance)在2012年桑迪胡克小學濫射案發生後成立，該主席波．穆雷(Po Murray)表示，她親身經歷得知，槍無法保人民安全，「大家常有一個迷思，以為好人拿槍就可以遠離持槍的壞人。」

全國亞裔美國維權人士愈發擔心，民眾會為了尋求安全感而選擇購槍；同時，有一個新組織希望協助教亞裔如何安全用手槍。

亞太裔社群持續面臨騷擾、威脅案暴力攻擊，這也提高亞裔的擁槍意願，並擴大槍械能否預防暴力的討論。

全國維權組織「母親崛起」(MomsRising)副主席潘． 葛洛莉雅(Gloria Pan，音譯)日前表示，就歷史面來看，亞裔美國人從未像其他團體一樣參與槍支 討論。

葛洛莉雅表示，由於文化、族裔與語言隔閡，欠缺多語言資源，而且地方組織合作有限，因此亞裔無法完全理解槍支議題；她呼籲：「如果你是亞裔而且考慮購槍，千萬要理性想清楚。」

葛洛莉雅提醒：「你看到影片中有人在街頭被騷擾和施暴，但攜槍在你的州走動可能違法；而且攜槍可以引發意料之外的後果，反而害你受了傷。」

「密蘇里州亞裔美國青年基金會」(Missouri Asian American Youth Foundation)主席范．卡羅琳(Caroline Fan，音譯)表示，社區內曾有人請她協助，尋找安全用槍訓練課程。

卡羅琳表示：「我認為槍不會讓我們更安全，我理解恐懼，我真的懂，但我希望找到其他選擇。」她呼籲，亞裔美國人通常不會談到自己受到槍支暴力的影響，現在打破沉默很重要。

目前並無亞裔美國人購槍的官方預測數據，但商業團體表示，美國槍售去年起開始大增。

去年亞太槍支擁槍者(AAPI GO)成立俱樂部，參與人士有多種理由，包括發現亞太社區欠缺團結支持的訊息與相關資源，或者目睹身邊的人遭騷擾的經歷。越來越多亞裔美國人認為，他們自己得有第一層防護網，不能仰賴執法隨時隨地提供保護。