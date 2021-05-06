貿易代表戴琪：即將評估中國履行「第一階段貿協」表現

貿易代表戴琪5日預期「近期內」評估中國履行「第一階段」美中貿易協議的表現。(路透)

貿易代表戴琪 (Katherine Tai)5日預期「近期內」就會與中國 高階貿易官員交涉，以評估中國履行「第一階段」美中貿易協議的表現。

路透報導，戴琪在英國「金融時報」(Financial Times)一場線上活動中說，她很重視美中貿易政策必須連貫，包括前總統川普政府去年實施、期限兩年的「第一階段」協議。

戴琪說：「這是我們現有的協議，我們將以這份協議為起點來努力和發展。」

她表示：「我非常期待與中方代表正式會面並評估他們的表現。」

戴琪也說，她尚未與中國國務院副總理劉鶴或其他中國高官正式聯繫，但預期「近期內」就會這麼做。劉鶴是第一階段協議的中方協商代表。

戴琪指出，她最希望與中國合作的領域包括對抗氣候變遷，而這也是拜登政府一大政策目標。

戴琪說，因應全球暖化問題，需要許多經濟體共同合作；但氣候議題也帶來新的機會，得以發展新產業，還能以創新為基礎更公平地競爭。她也提到，美國與台灣的經貿往來必須是策略性的，並與其他政策目標整合。

戴琪將在本周稍晚舉行的世界貿易組織(WTO)總理事會(General Council)上，針對開發中國家在豁免新冠疫苗 的智財保護提案展開討論。她5日說，要終結新冠疫情、促進經濟復甦，就必須讓疫苗在全球各地更普及。