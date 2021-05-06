G7外長會議聚焦疫情、關切台海 公報稱期待與中國合作

七大工業國組織與歐盟5日舉行外長會議並發表公報，強調全球合作應對新冠肺炎和氣候變遷等挑戰。(美聯社)

七大工業國組織(G7)與歐盟5日結束在倫敦的外長會議並發表公報，除強調全球合作應對新冠肺炎和氣候變遷等挑戰，表明與中國 合作解決的期待外，並臚列包括關切中國迫害人權、支持台灣 有意義參與世界衛生組織(WHO)論壇與世界衛生大會(WHA)等針對中國的六項共識。

這項公報觸及面向廣泛，全球性挑戰如新冠肺炎、經濟復甦、氣候變遷，區域部分針對俄羅斯 、中國、烏克蘭、中東國家、西巴爾幹及印太地區達成多項共識，以中國六項最多。

公報鼓勵中國身為世界強權和主要經濟體，建設性參與基於法治的全球體系，與各國一起採取行動，解決包括氣候變遷和生物多樣性降低在內的全球挑戰，促進經濟復甦，支持共抗新冠疫情等，「我們期待有機會與中國合作。促進區域與全球的和平、安全與繁榮。」

不過，公報也關切發生在新疆與西藏的人權迫害，強烈支持能獨立自由進入新疆地區調查當地狀況，不受限制；重申對中方破壞香港選舉制度的嚴重關切，呼籲中國尊重香港高度自治與自由，結束針對泛民派的種種行動，維護司法獨立，確保相關案例「不送中」。

公報也提到，要強化在眾人關切議題上的全球合作，確保國際組織的包容性至關重要，「我們支持台灣有意義參與WHO論壇及WHA，國際社會應該自所有夥伴的專業中獲益，包括台灣在對抗新冠疫情的傑出貢獻。」

一名國務院資深官員4日對隨行記者預告，公報將「『強烈支持』台灣有意義參與如WHO及WHA等國際組織。」但最後未見「強烈支持」字眼。

這次會議，除了G7外長，還有歐盟與東協等代表與會；公報寫道，各國願攜手合作，在多邊主義架構下，為地球形塑更潔淨、更自由、更公平與更安全的未來。

公報表示，各國承諾支持發展中國家(特別是非洲)，在新冠疫情和巴黎氣候協定的議程中，達到綠色的、包容的且可持續發展的復甦，包括取得疫苗與療法緊急且公平的管道。

至於俄羅斯，七國外長與歐盟高級代表高度關切俄羅斯持續的不負責任與破壞穩定行為，包括在烏克蘭邊境與克里米亞集結軍力、惡意的網路行動及運用假訊息；各國關切俄羅斯反對派人士納瓦尼(Aleksey Navalny)的處境，以及俄羅斯境內的人權問題，俄羅斯當局系統性打擊反對派意見等行為。