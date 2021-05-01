朱利安尼遭調查 開除美駐烏前大使成關鍵

美國駐烏克蘭前大使尤凡諾維契在兩年前被朱利安尼視為眼中釘，並遭拔掉官銜。(Getty Images)

拜登 總統在國家廣播公司(NBC)晨間節目「今日」(Today)30日播出的訪問中說，前川普 私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)紐約住處與辦公室遭到聯邦探員搜索，事前並未先行獲得簡報。他說，對於聯邦調查人員的行動，是跟社會大眾一樣同一時間得知。

兩年前，川普總統私人律師、前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)達成他在烏克蘭 一心想做的事：當時的川普正府撤銷時任美國駐烏克蘭大使尤凡諾維契(Marie Yovanovitch)的職務，她被朱利安尼視為眼中釘，阻撓他挖掘拜登家庭的黑幕。

知情人士表示，那是一場代價高昂、得不償失的勝利。

朱利安尼促成川普政府拔掉尤凡諾維契的官銜，不僅成為前總統川普第一次遭彈劾的關鍵，也讓朱利安尼成為聯邦刑事調查是否違反遊說法的靶心。

這項長期的調查上周出現轉捩點，聯邦調查局(FBI)探員從朱利安尼的曼哈頓住家和辦公室中，查獲多部手機和電腦，其中包括直接與尤凡諾維契及其大使職位相關的證據。

消息人士表示，聯邦當局將申請搜索令，查閱尤凡諾維契2019年4月被召回之前，朱利安尼與川普政府官員的電子產品通聯紀錄。

調查人員希望從通聯紀錄中找到關鍵問題的答案：朱利安尼是否僅代表川普，對尤凡諾維契窮追猛打，身為律師的他當時有多少委託人？或者，朱利安尼代是否表烏克蘭官員做事，這些外國官員可能基於個人理由，希望趕走尤凡諾維契？

專家指出，若未向司法部申請並獲准，代替外國官員遊說美國政府視為刑法的犯行，朱利安尼當然沒有提出申請。

就算烏克蘭官員重金使朱利安尼推磨，檢察官也能根據朱利安尼蒐集拜登父子黑資料換取尤凡諾維契撤職的理論，對朱利安尼定罪。

消息人士另透露，其中一張針對朱利安尼手機和電腦的搜索令，明確指出可能違反「外國代理人登記法」(Foreign Agents Registration Act)。

朱利安尼一直以來否認為烏克蘭人做事，也沒有收受烏克蘭的金錢，也沒有施壓川普政府開除尤凡諾維契。

拜登在訪問中說：「我曾經承諾，不會有任何形式的干預，不會下令或企圖阻止司法部的任何調查。」他表示：「我是在昨天晚上知到這件事，跟全世界其他人知道的時間一樣。」

至於是否曾經聽取其他調查案件的簡報，拜登表示：「沒有，我並沒有要求聽取簡報。司法部可以獨立裁量。」