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史丹福、加大、州大師生 打完疫苗才能返校

高收入稅率擬增至43.4% 道指暴跌321點

記者顏伶如／綜合報導

為了推動擴大兒童抵稅(child tax credit)、全國幼兒學前班(universal pre-kindergarten)等計畫，拜登總統將對富人加稅；位於收入排行榜最頂端的納稅人，所得稅稅率由目前的37%調高到39.6%，幾乎拉回前總統歐巴馬2012年簽署「美國納稅人保護法案」(American Taxpayer Protection Act)時的標準。

另外，紐約時報及彭博新聞社22日均報導，拜登也打算調高年收入超過100萬的人的資本利得稅(capital gains tax)，從目前的20%調到39.6%。

拜登政府將對富人加稅的消息傳出，道瓊指數22日收盤時驟跌321點。

前總統川普2017年推出稅改，為最有錢的富人減稅，拜登提議的加稅計畫，收入頂尖的納稅人所得稅率將從目前的37%調高到39.6%，加上「可負擔健保法」(Affordable Care Act)規定的淨投資所得稅(Net Investment Income)3.8%，最高收入美國人個人所得稅率將達43.4%；適用對象包括投資收入( investment income)超過20萬元的民眾。

以住在紐約州、加州等向來屬於「高稅州」(high-tax states)的民眾為例，如果年收入破百萬，州稅與聯邦稅相加起來，所得稅稅率恐將突破50%。

兩黨在參院席次各有50席的情況下，拜登的加稅提案勢必遭遇共和黨反對；民主黨國會高層則考慮循預算協調(budget reconciliation)程序管道達成目的。

總統競選期間，拜登的政見包括調高富人稅，要求富人貢獻更多稅金；CNBC有線電視頻道報導，資本利得稅對華爾街來說尤其重要，牽涉到多少比例的股票交易(equity sale)將被聯邦政府抽稅。

根據媒體報導，拜登下周便將公布規模大約1兆元的「美國家庭計畫」(American Family Plan)，內容包括協助勞工學習新技能、增加托兒補助、讓民眾免費就讀社區大學等。

拜登3月31日宣布的規模2.3兆元「美國就業計畫」(American Jobs Plan)，預算來源則是增加企業稅；川普任內將企業稅(corporate tax，又稱公司稅)稅率從35%調降至21%，拜登則希望調升至28%。

非營利政府支出研究機構「納稅人保護聯盟」(Taxpayers Protection Alliance)主席威廉斯(David Williams)說，對最高收入階級加稅是錯誤，將帶來不良的經濟後果。

他說：「民眾將停止投資，高營利企業將把公司遷到海外，或者提高產品及服務的售價。」

拜登 美國 投資

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