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1張圖：全美確診逾3192萬 26.9%民眾完成接種

史丹福、加大、州大師生 打完疫苗才能返校

傳染力更強+可抵抗抗體 德州農工大學發現3新變種病毒

編譯陳韻涵／綜合22日電
洛杉磯一遊民正接受量血壓檢查，加州疫情已緩。(路透)
洛杉磯一遊民正接受量血壓檢查，加州疫情已緩。(路透)

德州農工大學(Texas A&M)全球健康研究中心(Global Health Research Complex)研究人員發現三種新冠變種毒株，傳染力更強、對抗體有抵抗力，且會造成更嚴重的病情，在全美疫情持續趨緩之際，引發憂慮；特別是密西根州的疫情升溫，但許多民眾仍不願接種疫苗，也可能影響政府遏阻疫情的努力。

德州農工大學例行篩檢師生及教職員時，透過基因序列系統發現BV-1、 BV-2和 BV-3變種毒株，BV-1毒株在一名3月5日確診的學生身上發現，另兩種毒株則分別在採檢其他確診學生和教職員時驗出。

德州農工大學生物學教授、GHRC首席病毒學者紐曼(Ben Neuman)表示，新變種毒株的變異情況只比之前發現的變種毒株稍微不同；他以香蕉舉例解釋，指彎度或頭尾形狀差異即為不同的變種毒株。

美國各地許多實驗室僅檢測嚴重的新冠病例，但德州農工大學化驗每個有症狀教職員與師生的採檢樣本，以在病重前的早期階段揪出危險變種毒株；該校實驗室表示，新毒株傳染力更強、對抗體有抵抗力且會讓宿主的病情更重。

約翰霍普金斯大學(JHU)統計，截至22日，美國至少3191萬5280人確診、57萬147人死亡；21日新增6萬2857例確診，較前一天的6萬1273例還多，但同低於上周的7萬5375例，但並非每州都通報每日新增確診。

華爾街日報(WSJ)分析JHU數據顯示，21日的七天滾動平均每日新增6萬2962例，兩周平均則為6萬7122例；七天滾動數據自17日便少於兩周平均，這是一個多月以來延續最久的情況，顯示疫情趨緩。

洛杉磯降至人均染疫率最低地區之一

今年初，洛杉磯的確診、死亡和住院率居高不下，如今洛杉磯已成為十大人口稠密郡的人均染疫率最低地區之一；專家推測，洛杉磯疫情改善歸因於居民在上一波疫情高峰時獲得高度免疫力。

洛杉磯加大(UCLA)傳染病學者沙菲爾(Shira Shafir)表示，洛杉磯自疫情爆發以來累計確診118萬例，近40%人口染疫，這不足以達成群體免疫，但可能讓大部分居民不易受病毒影響。

反觀密西根州的疫情惡化，回溫至去年秋季的高升情況，該州過去兩周的七天平均新增病例幾乎都逾7000例，僅20日降至6891例。

密西根州疫情升溫 許多人仍不願打疫苗

密西根的聖克萊爾郡(St. Clair County)上周起在疫苗接種診所實施免預約的人來即接種(walk-in)服務，儘管診所準備了1600劑疫苗，仍只有約800人接種。 

儘管疫情惡化，密州20多郡的健康官員表示，符合接種資格者拒打疫苗，尤其是鄉村地區的共和黨川普前總統支持者。

休士頓民眾正在餐廳開懷吃喝，德州近又傳出變種病毒。(Getty Images)
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疫情 洛杉磯加大 疫苗

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