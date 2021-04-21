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減少癮君子 美擬大砍香菸尼古丁含量

編譯柯立偉／綜合20日電
拜登政府考慮求菸商將尼古丁含量降至「不會上癮」或「最低上癮」的標準。(Getty Images)
拜登政府考慮求菸商將尼古丁含量降至「不會上癮」或「最低上癮」的標準。(Getty Images)

拜登政府近來正在考慮，要求菸商將尼古丁含量降至「不會上癮」或「最低上癮」的標準，同時也在計畫要全面禁止在香菸中添加薄荷，也就是涼菸，以回應公衛團體自2013年以來提出的請願。

雖然菸草中的尼古丁不會致癌，卻是使菸槍上癮最重要的化學物質。因此，現在拜登政府希望透過降低尼古丁含量，讓吸菸者戒菸或轉向其他傷害性較低的替代物，例如含有尼古丁的戒菸口香糖或尼古丁錠。

萬寶路(Marlboro)製造商奧馳亞集團(Altria Group Inc.)對此並未強力反對，但希望政府可以從更多面向思考政策可能帶來的後果；發言人表示：「聯邦食品暨藥物管理局(FDA)實施的任何政策，都必須要有堅實的科學基礎，並且要考量到政策對於現實世界可能造成的影響；例如吸菸者為買到尼古丁含量較高的香菸而促進黑市交易，以及實施政策後對於菸農工作機會的傷害。」

雷諾茲菸草公司(Reynolds American Inc.)也表：示「應有其他的方法可以達成相同的目標」。

事實上，降低香菸尼古丁含量的議題討論已久，最早自1990年代在政府內部即已開始。手段包括基因改造，或是在製造過程中清除菸草葉面上的尼古丁。2009年國會通過菸草控制法(Tobacco Control Act)，授權FDA可以根據科學實驗結果頒布行政命令，要求菸商降低尼古丁含量。

菸草控制法除授權FDA得以行政命令要求菸商降低尼古丁以外，更禁止在香菸中添加水果或香料風味，以避免吸引未成年人吸菸。然而，對於能否添加薄荷使之成為涼菸則未置一語。2013年，公衛團體向FDA提交請願書，希望禁止菸商在菸草中添加薄荷，法院已要求FDA須在4月29日前回覆這項請願。

公衛團體認為，涼菸對口腔及喉嚨造成的清涼刺激感，易吸引青少年染上菸癮。FDA於2013年的研究也指出「涼菸比較難戒除」，且對健康的風險也比普通香菸更大。然而，涼菸每年為菸商創造2260億的商機，因此多數菸商對禁用薄荷的提議強力反對，指其研究方法錯誤、結論不足以信服。

FDA 拜登 食品暨藥物管理局

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