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阿拉斯加冰川「移動超速」 每天1呎變90呎…

記者張聲肇／綜合報導
阿拉斯加的穆爾卓冰川過去幾個月卻每天移動90呎，是近幾十年來平均速度的百倍。圖為1992年的冰川景觀。(Getty Images)
阿拉斯加的穆爾卓冰川過去幾個月卻每天移動90呎，是近幾十年來平均速度的百倍。圖為1992年的冰川景觀。(Getty Images)

阿拉斯加「德納利國家公園」(Denali)北邊的穆爾卓冰川( Muldrow Glacier)本來每天移動不到一呎，過去幾個月卻每天移動多達90呎(約27公尺)，百倍於近幾十年來的平均速度，令冰原地質學家震撼、不解，也在深究和氣候變遷的關係。

地質學家過去靠衛星照相、空照、全球定位系統等追蹤冰川的移動情況，包括這條39哩長的穆爾卓冰川，觀察它們移動的幅度有多大。

每年冰川快速移動的時間僅幾個月，通常要等到衛星攝影圖提供給地面科學家，比較其前緣的變化，才知道冰川移動了多少；穆爾卓冰川位於德納利公園／保護區內的北邊，載客前去攀登北美最高峰的飛機，經常從它上面飛過。

來源：Animals, Dinosaurs, Nature, Space & Health YouTube

3月初，K2航空公司的飛機駕駛員帕姆(Chris Palm)飛越該地區時，注意到冰川邊緣有不少裂縫，兩邊的石堆也出現不少變化，看起來好像被撕裂過，就拿手機隨手拍了幾張照片。

研究人員很快就看到這些照片，和衛星攝影對照，發現穆爾卓冰川移動的速度遠遠超出近幾十年來的平均速度。

穆爾卓積冰厚約1500呎，寬1.5哩，冰塊壓力快速運動造成的痕跡，看起來像扭曲變形，也不乏斷裂處。

任職於國家公園局的地質學家赫爾慈(Chad Hults)3月底才搭直升機到冰川上設置測量儀器；他說，整條冰川碎裂的很厲害，直升機要找到降落點都很困難。直升機還沒降落，引擎聲那麼大，他都聽得到冰塊碎裂、滑落的轟然巨響。

赫爾慈研究穆爾卓冰川已有20年，他說，從前冰川很安靜，在上面行走相當容易。

1913年首批登山客攀登北美最高的德納利山，就從穆爾卓冰河上走到山下，往上攀登，近年來仍有人從這條路攀峰，赫爾慈說，今年登山客可能無法走這條路了。

全世界的冰川，發生快速移動現象的約僅1%，就單一冰川而言，有此現象的頻率也要好幾十年才一次，科學家沒有足夠的資料研判快速移動何以發生，或者是否氣候變遷的影響有多大。

穆爾卓冰川上次快速移動是1956-57年，阿拉斯加大學冰川地質學家范內斯托克(Mark Fahnestock)說，冰川上游積冰太厚而下游融化消失，為了平衡自己，就會「大震動」調整一下，讓上游減厚、下游凍回，快速移動就是這麼一回事。

他說，既然全球暖化讓積冰減少而融冰加速，對冰川造成衝擊，還是有可能的。

阿拉斯加的穆爾卓冰川過去幾個月卻每天移動90呎，是近幾十年來平均速度的百倍。圖為...
阿拉斯加的穆爾卓冰川過去幾個月卻每天移動90呎，是近幾十年來平均速度的百倍。圖為一架飛機於2017年飛經附近山脈。(美聯社)

冰川 氣候變遷 攝影

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