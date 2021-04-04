台鐵慘禍／倖存母翻鐵板救子 底下傳出聲音：阿姨，可不可以不要搬動⋯

家住台灣 花蓮玉里的牧師張信盛與鍾惠美夫婦，子女皆是運動好手，2日搭乘出事的台鐵 太魯閣號列車，一家四口剩鍾惠美倖存；她還原事發經過，第一時間有看見家人位置，「鐵板壓著他們，我的小孩，腳整個斷了」，曾試圖翻開鐵板拉出受困女兒，但此舉卻會傷害到其他傷者。

鍾惠美說，兒子張恩翔喜歡彈吉他，每學會一首歌就會彈給她聽，女兒張恩昀受哥哥影響，也學鋼琴，兩兄妹更是田徑好手，正就讀國立體育大學。

全家人2日搭車回玉里，上車時丈夫和兒女坐在一起，她則分開坐；撞車後她找不到手機，無法報案，憑記憶往家人的方向靠近，順利找到家人，他們大概五公尺遠，在第八車廂最前面，置物櫃、椅子等所有東西都掉下來，跟車廂一樣扭曲變形，鐵板壓著他們的身體，「所以我的小孩，腳整個都斷掉了」。

「我試圖把他們拉出來，但是沒辦法，在翻開兩個鐵板的時候，聽見有人痛苦地說『阿姨，可不可以不要搬動』，原來女兒身下還壓了其他人。」

對於列車發生事故，鍾惠美說，只覺得納悶，事發前司機員就曾鳴笛，既然早知前方有狀況，為何不減速？而是自殺式向前衝。至於涉案工程行，「我的家人都走了，再怎麼表示也沒用了」。

張信盛一家遇難，與女兒張恩昀熱戀四個月的李姓女友也難以接受，回顧與張恩昀的LINE對話紀錄，停在事故前上午8時43分的「愛你」，未料成遺言，李女事發後也在社群 軟體上發文，「寶貝你一定在跟我開玩笑，愚人節過了不要鬧了」。

體大校長邱炳坤說，張恩翔就讀體育推廣學系，曾參加全國中等學校運動會，拿下男子組田徑1600公尺接力賽金牌。張恩昀是一名短跑好手，前景看好，他感嘆，「張恩昀有奪下金牌的實力，真的很不捨」。