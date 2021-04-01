嬌生1500萬劑疫苗遭污染 供應恐延宕

紐時3月31日報導，巴爾的摩一間疫苗廠的工人，數周前誤將阿斯特捷利康和嬌生疫苗的部份原料「搞混」，造成約1500萬劑嬌生疫苗完全報廢，讓嬌生不得不延後4月的疫苗配送。(路透)

聯邦官員31日證實，嬌生 公司在巴爾的摩(Baltimore)的新冠疫苗 廠因人為疏失，遭另一藥廠疫苗污染，粗估導致1500萬劑的疫苗原料毀損，當局正在調查與評估；這些品質有異的疫苗並未流出，但可能會影響後續的疫苗供應；不過白宮官員表示，這起事件不會影響拜登政府在5月底讓人人有疫苗打的目標。

嬌生原擬4月在美國 配送數千萬劑疫苗，其中大量疫苗來自巴爾的摩廠，因此未來配送將被拖延；嬌生加強管控製藥公司Emergent BioSolutions的作業，以免再出現品質問題；這起事件讓嬌生顏面無光，原本其新冠疫苗只要打一劑即可，被稱許可加速全國疫苗接種計畫。

嬌生發言人31日稍早表示，嬌生已達到3月底目標，另外4月1日起照常配送1100萬劑疫苗，不受影響。

嬌生在聲明中表示，3月底前配送先前承諾聯邦政府的2000萬劑疫苗，並擬在4月底前配送另外2400萬劑疫苗，5月底前則配送8000萬劑。

這間受影響的疫苗廠由製藥公司Emergent BioSolutions經營，是嬌生和另一家藥廠「阿斯特捷利康」(AstraZeneca)的生產夥伴，卻尚未獲聯邦食品暨藥物管理局(FDA)同意可生產嬌生疫苗；聯邦官員將這起事件歸為人為失誤。

一名聯邦官員表示，這些遭污染的疫苗並未運到廠外，也還未到最後的「填充與完成」(fill & finish)階段，「我們會確保了解此事的來龍去脈。」

嬌生未證實遭毀的疫苗劑量，華盛頓郵報(WP)根據嬌生疫苗一劑10元來估算，粗估毀損金額可達1億5000萬元。

這不會影響嬌生在國內已配送和已使用的疫苗，那些疫苗都在荷蘭製造且製作流程獲聯邦機構批准；嬌生在聲明中未詳述細節，僅表示正增加該疫苗廠的人力與監管；Emergent則未回應。

美聯社報導，Emergent過去多次遭FDA質疑，包括員工訓練不足、裝瓶破裂，而且其中一間廠房內有多處發霉；該藥廠近年在遊說政府方面大筆投資，股價在川普政府任內飆漲。

白宮人員31日告訴紐約時報，嬌生疫苗遭毀不會影響拜登總統的目標，即美國在5月底以前生產足夠讓全國成人接種的疫苗量。

另外獲FDA批准的輝瑞和莫德納兩種疫苗，配送則正常如預期；輝瑞配送劑量超越預期，莫德納則在等待批准，盼將每瓶疫苗容量從原先10劑增至15劑，以擴大美國的疫苗存量。