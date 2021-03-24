我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州灣區舊金山、聖他克拉拉、馬連3縣進入橙色級別

對抗新冠 輝瑞測試口服藥 雷杰納隆抗體療法降死亡率

女星砸7萬買房翻修 賣家竟非屋主…房遭上市 開價4萬

編譯潘勛／綜合23日電
明星主持人柯提斯花了7.7萬元買舊屋和翻修，未料當年售屋的人竟然不是屋主。(美聯社)
明星主持人柯提斯花了7.7萬元買舊屋和翻修，未料當年售屋的人竟然不是屋主。(美聯社)

HGTV有線電視頻道明星主持人妮可‧柯提斯(Nicole Curtis)2017年斥資1萬7000元買下底特律市一間舊屋，又花了6萬元翻修，未料當年售屋給她的人竟然不是屋主，目前真正擁有產權的「底特律土地銀行管理局」(Detroit Land Bank Authority)將屋子上市求售；柯提斯已興訟，要求法院把房子判給她。

美聯社報導，底特律市長杜根(Mike Duggan)表示，他很同情柯提斯，認為她顯然被騙了，付錢給不是屋主的人，但土地銀行不能因此就把房子給她，希望柯提斯面對現實，付出該有的價錢解決此事。

柯提斯控有的「底特律老屋翻新公司」(Detroit Renovations LLC)2017年付錢給私人屋主，買下一間1921年興建於東格蘭德大道451號的老宅，她還砸下6萬元修復該房屋；但前屋主因為無力翻修該宅子，已於2017年把產權轉讓給底特律都市更新局。

目前柯提斯向韋恩郡(Wayne County)巡迴法院遞狀，控告土地銀行管理局占她便宜，主張自己投下大筆金錢翻修，相信自己擁有房子，故有權擁有該物產，不然土銀該賠償她；柯提斯曾說，「本姑娘不是被嚇大的。」

杜根22日在新冠疫情簡報會上表示，自己很愛看柯提斯的節目，但底特律市方必須守法；他表示，柯提斯不是唯一在底特律市翻新老屋的人，「過去八年本市有8000人在翻修廢棄屋宅。話雖如此，本人很同情柯提斯，她顯然付錢給不是屋主的人，被騙了；土地銀行無法違法地把物產給她。」

柯提斯的法律團隊2月費盡苦心，想就房子達成協議，但底特律土銀還是在2月26日把該宅子推上市場，叫價4萬元。

杜根表態後，柯提斯再到社群媒體發文說，市長對土地銀行法規理解有誤，土銀不該以牟利為目標，但她向來支持、熱愛底特律市，希望市長及土銀能與她合作解決此事。

HGTV有線電視頻道明星主持人柯提斯花了7.7萬元買舊屋和翻修，未料當年售屋的人...
HGTV有線電視頻道明星主持人柯提斯花了7.7萬元買舊屋和翻修，未料當年售屋的人竟然不是屋主。(取自柯提斯推特)

社群媒體 疫情

上一則

對抗新冠 輝瑞測試口服藥 雷杰納隆抗體療法降死亡率

下一則

66歲男自稱警察 持槍獨攔3輛國民兵疫苗車

延伸閱讀

美國出庭…鄭爽爭娃：心臟不好不敢生

美國出庭…鄭爽爭娃：心臟不好不敢生
張峰奇妻高齡產子 張魁喜孜孜抱孫子

張峰奇妻高齡產子 張魁喜孜孜抱孫子
多位州議員擬修法 「配偶強暴」就是強暴罪

多位州議員擬修法 「配偶強暴」就是強暴罪
「停止仇視亞裔」集會 各族裔代表聲援

「停止仇視亞裔」集會 各族裔代表聲援

熱門新聞

位於亞特蘭大北郊的阿克渥斯(Acworth)「楊氏亞洲按摩店」(Young's Asian Massage Parlor)16日下午5時左右發生槍擊，四死一傷。(美聯社)

2華女喪命 亞特蘭大按摩院8死槍案 嫌犯為性癮殺人

2021-03-17 18:18
切羅基郡警方17日表示，嫌犯為21歲白人男子龍恩，目前被控8項謀殺及殺人罪和1項嚴重襲擊罪。(路透)

父母指認兒子犯案 亞特蘭大槍手被控8項謀殺罪

2021-03-17 21:07
美國接種1億劑新冠疫苗的目標，在拜登總統上任58天即達到。圖為威斯康辛州麥迪臣市華裔熊麗莎(Lisa Xiong，音譯)接種第一劑疫苗。(美聯社)

14州確診反增10% 專家憂爆第4波疫情：疫苗和病毒賽跑

2021-03-18 21:57
亞特蘭大按摩院槍案死者譚小潔的前夫Michael Webb(右)及女兒Jami Webb(左)，19日到案發現場獻花哀悼。(路透)

亞城按摩院華裔老闆娘來美15年 50歲生日前遇害

2021-03-19 22:00
亞特蘭大按摩院槍擊案發生後，連日來大批民眾到案發地點獻花追思。(歐新社)

按摩院4死者51歲-74歲 韓裔兒悼單親媽 20小時募款160萬

2021-03-20 09:17

1張圖看疫情：美施打1億2650萬劑疫苗 32%成人接種

2021-03-23 03:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
張京暴紅後…網關注「翻譯國家隊」四大女神

張京暴紅後…網關注「翻譯國家隊」四大女神
科州槍擊案確認受害者身分 兇嫌10項謀殺罪起訴

科州槍擊案確認受害者身分 兇嫌10項謀殺罪起訴
佛格森：美中較量 得台灣者得天下

佛格森：美中較量 得台灣者得天下
男逛情趣店對著娃娃自慰 女店員怒拿假陽具教訓追打

男逛情趣店對著娃娃自慰 女店員怒拿假陽具教訓追打
中國6年內侵台？ 美準印太司令：更迫在眉睫

中國6年內侵台？ 美準印太司令：更迫在眉睫