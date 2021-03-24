女星砸7萬買房翻修 賣家竟非屋主…房遭上市 開價4萬

明星主持人柯提斯花了7.7萬元買舊屋和翻修，未料當年售屋的人竟然不是屋主。(美聯社)

HGTV有線電視頻道明星主持人妮可‧柯提斯(Nicole Curtis)2017年斥資1萬7000元買下底特律市一間舊屋，又花了6萬元翻修，未料當年售屋給她的人竟然不是屋主，目前真正擁有產權的「底特律土地銀行管理局」(Detroit Land Bank Authority)將屋子上市求售；柯提斯已興訟，要求法院把房子判給她。

美聯社報導，底特律市長杜根(Mike Duggan)表示，他很同情柯提斯，認為她顯然被騙了，付錢給不是屋主的人，但土地銀行不能因此就把房子給她，希望柯提斯面對現實，付出該有的價錢解決此事。

柯提斯控有的「底特律老屋翻新公司」(Detroit Renovations LLC)2017年付錢給私人屋主，買下一間1921年興建於東格蘭德大道451號的老宅，她還砸下6萬元修復該房屋；但前屋主因為無力翻修該宅子，已於2017年把產權轉讓給底特律都市更新局。

目前柯提斯向韋恩郡(Wayne County)巡迴法院遞狀，控告土地銀行管理局占她便宜，主張自己投下大筆金錢翻修，相信自己擁有房子，故有權擁有該物產，不然土銀該賠償她；柯提斯曾說，「本姑娘不是被嚇大的。」

杜根22日在新冠疫情 簡報會上表示，自己很愛看柯提斯的節目，但底特律市方必須守法；他表示，柯提斯不是唯一在底特律市翻新老屋的人，「過去八年本市有8000人在翻修廢棄屋宅。話雖如此，本人很同情柯提斯，她顯然付錢給不是屋主的人，被騙了；土地銀行無法違法地把物產給她。」

柯提斯的法律團隊2月費盡苦心，想就房子達成協議，但底特律土銀還是在2月26日把該宅子推上市場，叫價4萬元。

杜根表態後，柯提斯再到社群媒體 發文說，市長對土地銀行法規理解有誤，土銀不該以牟利為目標，但她向來支持、熱愛底特律市，希望市長及土銀能與她合作解決此事。