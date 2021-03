哈利波特華裔女演員梁佩詩 懊悔當年遭種族歧視被「封口」

哈利波特華裔演員梁佩詩(右) 懊悔當年否認自己是種族歧視目標。(路透檔案照)

華裔蘇格蘭女星梁佩詩(Katie Leung)在魔幻系列電影 「哈利波特 」(Harry Potter)中飾演哈利波特的同學及初戀「張秋」(Cho Chang);現年33歲的她如今坦言,當年親眼看過反對她飾演張秋的粉絲架設的的網站,內容充斥種族歧視 言論,但電影公關公司卻要她否認知悉相關事宜;她當時照辦,但心中懊悔不已。

梁佩詩日前在播客(podcast)節目「Chinese Chippy Girl」中,娓娓道來當年飾演張秋卻遭粉絲攻擊的往事。

張秋這個角色2005年率先於「哈利波特:火盃的考驗」(Harry Potter and the Goblet of Fire)中出現,往後每一部續集,她都參演。

「我當時上網搜尋我自己,結果發現這個類似忠實哈利波特粉絲的網站。」梁佩詩說:「我記得我讀完所有評論,充斥許多種族歧視字眼。」

在蘇格蘭出生的梁佩詩當年拍電影時,只有16歲;如今33歲的她透露,當初並未受過媒體訪問訓練,遂於公開發言前諮詢公關。

梁佩詩說:「我記得他們告訴我,『喔,聽好,凱蒂,我們沒看過那些,那些網站是人們的無稽之談;妳知道,如果妳被問到這些問題,就說那不是真的,沒有這回事』。」

「國家廣播公司新聞網」(NBC News)報導,不清楚提供意見的公關是為梁佩詩服務,或是為拍攝哈利波特的電影公司「華納兄弟影業」(Warner Bros. Pictures)效命。

梁佩詩2016年受訪時,曾否認遭「哈利波特」粉絲仇恨對待,

梁佩詩說:「我嘗試忘記,我當時不知道如何處置最好,但那是當時我想做為一名好演員所做的選擇。」