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哈利波特華裔女演員梁佩詩 懊悔當年遭種族歧視被「封口」

編譯陳韻涵／綜合11日電
哈利波特華裔演員梁佩詩(右) 懊悔當年否認自己是種族歧視目標。(路透檔案照)
哈利波特華裔演員梁佩詩(右) 懊悔當年否認自己是種族歧視目標。(路透檔案照)

華裔蘇格蘭女星梁佩詩(Katie Leung)在魔幻系列電影哈利波特」(Harry Potter)中飾演哈利波特的同學及初戀「張秋」(Cho Chang)；現年33歲的她如今坦言，當年親眼看過反對她飾演張秋的粉絲架設的的網站，內容充斥種族歧視言論，但電影公關公司卻要她否認知悉相關事宜；她當時照辦，但心中懊悔不已。

梁佩詩日前在播客(podcast)節目「Chinese Chippy Girl」中，娓娓道來當年飾演張秋卻遭粉絲攻擊的往事。

張秋這個角色2005年率先於「哈利波特：火盃的考驗」(Harry Potter and the Goblet of Fire)中出現，往後每一部續集，她都參演。

「我當時上網搜尋我自己，結果發現這個類似忠實哈利波特粉絲的網站。」梁佩詩說：「我記得我讀完所有評論，充斥許多種族歧視字眼。」

在蘇格蘭出生的梁佩詩當年拍電影時，只有16歲；如今33歲的她透露，當初並未受過媒體訪問訓練，遂於公開發言前諮詢公關。

梁佩詩說：「我記得他們告訴我，『喔，聽好，凱蒂，我們沒看過那些，那些網站是人們的無稽之談；妳知道，如果妳被問到這些問題，就說那不是真的，沒有這回事』。」

「國家廣播公司新聞網」(NBC News)報導，不清楚提供意見的公關是為梁佩詩服務，或是為拍攝哈利波特的電影公司「華納兄弟影業」(Warner Bros. Pictures)效命。

梁佩詩2016年受訪時，曾否認遭「哈利波特」粉絲仇恨對待，

梁佩詩說：「我嘗試忘記，我當時不知道如何處置最好，但那是當時我想做為一名好演員所做的選擇。」

哈利波特 電影 種族歧視

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