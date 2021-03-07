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打破40年總統紀錄 拜登上任後「有件事」還沒做

記者胡玉立／綜合報導
拜登總統上任以來還未舉行過正式記者會，不過白宮發言人莎奇(Jen Psaki)透露，拜登的首場記者會可能在3月底。(美聯社)
拜登總統上任以來還未舉行過正式記者會，不過白宮發言人莎奇(Jen Psaki)透露，拜登的首場記者會可能在3月底。(美聯社)

拜登總統是40年來第一位上任迄今仍未舉行正式記者會的總統，再寫紀錄；白宮的媒體策略似乎是想將重大新聞發布時刻保留到慶祝立法勝利那一刻，同時盡量避免歷來極易失言的拜登無端出錯。

據陶森大學(Towson University)總統學者兼名譽教授瑪莎·庫瑪(Martha Kumar)研究，在同時期舉行總統記者會的次數，川普和老布希各有五次，柯林頓四次，小布希三次，歐巴馬兩次，雷根一次；但拜登迄今沒有舉行任何記者會，也沒有在橢圓形辦公室致詞或在國會發表國情咨文；他通常選擇在活動結束時匆匆答覆一兩個媒體非正式提問。

拜登迄今共接受了39次提問，通常是在白宮國宴廳或橢圓形辦公室舉行活動結束後，回答一兩個記者的叫喊提問。因為是幾近嘶啞的呼喊，有時總統直升機就在南草坪上呼嘯，很難進行有意義的交流。

庫瑪表示，「拜登對傳播訊息自有一套作法。與川普相較，拜登明白如何用人任事，畢竟總統不能什麼都自己來。拜登讓發言人定期向媒體簡報。他知道舉行記者會時，代表自己有話要說，尤其應在勝利到來的時刻。他們明白在人們關注的執政初期這段時間，是很寶貴的。」

訊息控制或許符合總統目的，卻剝奪了媒體直接針對重大政策問題向拜登施壓的機會，也無法透過來來回回的交流對話，汲取超出政府擬定話題的資訊和想法。

喬治華盛頓大學媒體學院前校長塞斯諾(Frank Sesno)認為，「總統失去了在公眾講壇上與全國對話的機會。白宮音量低到他們擔心有沒有人在聽。拜登漫談一通的即席說話，不是他最強的交流作法。」

美聯社記者兼白宮記者協會(White House Correspondents' Association)會長米勒(Zeke Miller)表示，「新聞發布會對於通知國人和讓政府對公眾負責，至關重要。」WHCA呼籲拜登總統定期舉行正式記者會。白宮發言人莎奇(Jen Psaki)5日表示，拜登可能在3月底舉行新聞發布會。

象徵性延後舉行記者會和國情咨文，讓拜登任期的第一篇章仍未被斷定，或許也延長了執政蜜月期；美聯社-NORC公共事務研究中心5日發布民調顯示，拜登支持率為60％。

波士頓大學傳播學院教授貝科維茨(Tobe Berkovitz)表示，拜登現階段採取「伺機而動」策略是正確的；畢竟，對所有擔心疫情和經濟重創的國人來說，總統開記者會並不是最重要的事。

拜登總統上任以來首場記者會可能在3月底；圖為拜登6日到華盛頓三一教堂做禮拜。(美...
拜登總統上任以來首場記者會可能在3月底；圖為拜登6日到華盛頓三一教堂做禮拜。(美聯社)

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