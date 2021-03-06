我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山市府「強勢復甦」計畫砸千萬 培訓失業民眾

多州急於開放 CDC延後公布指南 佛奇疾呼：仍要戴口罩

打完新冠疫苗「腋下腫脹」她以為自己罹癌

記者張聲肇／綜合報導
接種新冠疫苗後常見手臂腫痛等症狀，引起一些民眾焦慮，以為自己患了重病；圖為一名芝加哥民眾5日接種嬌生疫苗。(Getty Images)
接種新冠疫苗後常見手臂腫痛等症狀，引起一些民眾焦慮，以為自己患了重病；圖為一名芝加哥民眾5日接種嬌生疫苗。(Getty Images)

打完新冠疫苗後，如果接著要篩檢癌症或掃描乳房等，最好先告訴醫師，以免誤導醫師的研判。

癌症醫師和放射科專家說，接種疫苗後，淋巴腺--尤其是腋下的淋巴腺—有時候會腫脹，這是免疫系統的正常反應，但可能也顯現在乳房等癌症掃瞄檢查圖上，引起誤判或恐慌。

「這點，一定要讓大家知道，」休士頓安德森癌症中心的放射線專家Melissa Chen說，因為最近有個病人打完疫苗，淋巴腫脹，緊張兮兮找她檢查癌症，她費了不少功夫才勸慰住。

她強調，已有癌症或疑有癌症的人，不應因為疫苗會引發淋巴反應而不打疫苗。

白血球聚集對抗病毒感染時，免疫系統如淋巴腺會有反應，通常聚集點太小，不易感知；但病情嚴重或接種某些疫苗後，淋巴腺會腫脹，最新一期美國放射科學院期刊也建議醫師，心理要有準備。

Melissa Chen說，通常會出現腫大的是腋下，或注射疫苗手臂同側的鎖骨附近。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)已把這現象列入輝瑞和默德納疫苗反應的研究報告，但未列在嬌生疫苗報告中。

食藥局說，16%接種第二劑莫德納疫苗的人，出現腋下腫脹現象，如果只是稍微腫脹，即使硬塊沒被注意到，也會出現在體檢掃描圖上。

專家因此建議，最近才打完新冠疫苗的人，癌症篩檢前，要告訴醫師，好讓醫師判斷，腫大只是疫苗反應，還是需進一步切片檢測。

放射科學院則建議，不影響接種疫苗排序時間的話，在接種前就去做放射檢測。至於已有癌症的人，最好選擇沒有癌細胞的那一面身體，接種疫苗，比較不會造成混亂。

放射科專家認為，該篩檢還是要篩檢，不要拖延，但放射科學院的論文小組建議，非急性的癌症篩檢，可排到疫苗接種完六周之後。麻州總醫院則建議不必延後，跟醫師溝通好接種副作用即可。

疫苗 癌症 篩檢

上一則

專家赴武漢追新冠疫源 世衛3月中公布報告

下一則

嬌生疫苗不是最好？底特律市長拒收 白宮稱誤解

延伸閱讀

My Turn預約接種的首要來源

My Turn預約接種的首要來源
路透：牛津大學研究顯示 AZ疫苗對巴西變種病毒有效

路透：牛津大學研究顯示 AZ疫苗對巴西變種病毒有效
加入義大利行列！法衛生部：可能會阻止AZ疫苗出貨海外

加入義大利行列！法衛生部：可能會阻止AZ疫苗出貨海外
打完第一針疫苗 出現假陽性？ 舊金山衛生官員闢謠

打完第一針疫苗 出現假陽性？ 舊金山衛生官員闢謠

熱門新聞

根據國會眾院的新版紓困法案，一戶四口人的低收入家庭，可獲逾1.4萬元紓困金。(Getty Images)

1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元

2021-02-27 06:12
CDC主任瓦倫斯基在1日表示大家要提防變種病毒的嚴重性。(路透)

感染增5倍！CDC：變種病毒恐將大爆發 籲持續避疫

2021-03-01 22:56
嬌生單劑新冠疫苗在27日獲得緊急使用授權。路透

憂日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種

2021-02-28 10:47
諾瓦瓦克斯公司執行長爾克表示，該公司的COVID-19疫苗最快5月就能獲准在美國使用。(路透)

Novavax疫苗保護力達96% 最快5月獲准在美國使用

2021-03-02 09:50
新冠疫情導致大量工人失業，急需救濟。圖為民眾在科羅拉多州州府前示威，要求加快發放紓困金。(Getty Images)

曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金

2021-03-05 06:11
支持聯邦立法規定提高最低時薪為15元人士，25日在國會示威。(美聯社)

白宮打退堂鼓？1.9兆紓困案刪除「調高時薪」

2021-03-02 06:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金

曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金
AV女優沒帶錢包「用肉體付車資」野戰影片惹怒司機公會

AV女優沒帶錢包「用肉體付車資」野戰影片惹怒司機公會
紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女

紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女
雙層口罩防疫？超級電腦模擬 跟只戴1個差不多

雙層口罩防疫？超級電腦模擬 跟只戴1個差不多
西雅圖中國城傳亞裔遇襲 日本女教師臉部多處骨折

西雅圖中國城傳亞裔遇襲 日本女教師臉部多處骨折