打完新冠疫苗「腋下腫脹」她以為自己罹癌

接種新冠疫苗後常見手臂腫痛等症狀，引起一些民眾焦慮，以為自己患了重病；圖為一名芝加哥民眾5日接種嬌生疫苗。(Getty Images)

打完新冠疫苗 後，如果接著要篩檢癌症 或掃描乳房等，最好先告訴醫師，以免誤導醫師的研判。

癌症醫師和放射科專家說，接種疫苗後，淋巴腺--尤其是腋下的淋巴腺—有時候會腫脹，這是免疫系統的正常反應，但可能也顯現在乳房等癌症掃瞄檢查圖上，引起誤判或恐慌。

「這點，一定要讓大家知道，」休士頓安德森癌症中心的放射線專家Melissa Chen說，因為最近有個病人打完疫苗，淋巴腫脹，緊張兮兮找她檢查癌症，她費了不少功夫才勸慰住。

她強調，已有癌症或疑有癌症的人，不應因為疫苗會引發淋巴反應而不打疫苗。

白血球聚集對抗病毒感染時，免疫系統如淋巴腺會有反應，通常聚集點太小，不易感知；但病情嚴重或接種某些疫苗後，淋巴腺會腫脹，最新一期美國放射科學院期刊也建議醫師，心理要有準備。

Melissa Chen說，通常會出現腫大的是腋下，或注射疫苗手臂同側的鎖骨附近。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)已把這現象列入輝瑞和默德納疫苗反應的研究報告，但未列在嬌生疫苗報告中。

食藥局說，16%接種第二劑莫德納疫苗的人，出現腋下腫脹現象，如果只是稍微腫脹，即使硬塊沒被注意到，也會出現在體檢掃描圖上。

專家因此建議，最近才打完新冠疫苗的人，癌症篩檢前，要告訴醫師，好讓醫師判斷，腫大只是疫苗反應，還是需進一步切片檢測。

放射科學院則建議，不影響接種疫苗排序時間的話，在接種前就去做放射檢測。至於已有癌症的人，最好選擇沒有癌細胞的那一面身體，接種疫苗，比較不會造成混亂。

放射科專家認為，該篩檢還是要篩檢，不要拖延，但放射科學院的論文小組建議，非急性的癌症篩檢，可排到疫苗接種完六周之後。麻州總醫院則建議不必延後，跟醫師溝通好接種副作用即可。