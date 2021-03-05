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華爾街日報籲共和黨「棄川」 川普反嗆：沒有公信力

編譯潘勛／綜合4日電
美國前總統川普。路透
美國前總統川普。路透

偏保守派的「華爾街日報」(WSJ)3日發表社論，呼籲共和黨揚棄前總統川普而向前看，並認為喬治亞州兩席聯邦參議員共和黨會全輸，咎在川普；對此川普4日反擊，指該報力挺最爛的全球化政策，重傷共和黨，幸好沒人多在乎該報的社論，「社論沒有公信力了」。

「國會山莊報」(The Hill)4日報導，川普發表聲明說，華爾街日報言論部現在支持「全球化政策，如糟糕的貿易協定、開放邊界及無休止的戰爭」，力挺「共和黨皮民主黨骨的人(RINOS，紅皮藍骨)，而重傷共和黨；WSJ言論部淪落至此，未來也不會改變。幸好沒人再理WSJ社論，他們失去公信力了」。

華爾街日報社論詳列川普任內，共和黨輸掉大多數選舉，川普雖誇口自己政治多有影響力，但總統選舉普選票輸給拜登總統700多萬張，一些共和黨鐵票倉的州如亞利桑納及喬治亞都搞丟了。

社論另指出，川普任內，共和黨輸掉眾院、參院及白宮；川普本人在大多數民調的認可率沒超過50%；假如共和黨焦點一直擺在川普過往的牢騷，就別想再成為多數黨而執政。

社論再指出，日前舉辦的「保守派政治行動會議」(CPAC)對川普一片歌功頌德，但無法代表全國；假如CPAC真反映國情，那川普還會住在白宮，而非海湖莊園(Mar-a-Lago)自宅。

社論認為，1月5日搞丟共和黨喬州兩席聯邦參議員的人，就是川普；川普把重心放在鼓吹選舉舞弊，而非制衡拜登及眾院議長波洛西，基本上等於跟喬州支持者講，他們的票不重要，許多人因此待在家，共和黨於是輸掉。

川普反擊說，喬州州長坎普(Brian Kemp)等共和黨官員辦事不力，未能找出選舉舞弊，害得他選舉輸掉；另外參院之失，咎在時為多數黨領袖的麥康諾，沒能通過新冠疫情紓困案，包括發2000元給大多數美國人。

川普 共和黨 華爾街

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