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潘斯打破沉默 投書首批大選「嚴重投票違規」

編譯盧炯燊／綜合3日電

在國會民主黨人全力推動選舉改革法案之際，前副總統潘斯(Mike Pence)3日打破卸任以來的緘默，投書批評2020年大選「存在嚴重的投票違規行為」、「有許多實例說明不少官員擱置州選舉法」，這些都「剝奪了美國人民在國會展開有關選舉完整性的實質討論」。

潘斯的評論以特稿形式，3日在保守派傳統基金會(Heritage Foundation)旗下的「每日信號」(Daily Signal)上發表，主要是攻擊選舉改革法案，指責該法案「將會增加選舉舞弊的機會」。

自大選之後，前總統川普及其盟友一再聲稱，大規模選舉欺詐導致拜登偷去他的勝利果實，但法院駁回他的說法，他的司法部也表示沒找到舞弊證據，各州的選舉結果沒有改變。川普有關選舉欺詐的說法，最終導致1月6日國會暴亂事件，當天正是潘斯主持國會兩院聯席會議，確認選舉人團票確定拜登當選。

經此之後，民主黨人推出選舉改革法案，將2020年大選期間，許多最具爭議的問題，包括選民登記和投票程序成為聯邦法律，要求各州立法建立電子投票，司法部有更多的權力來執行投票權法。他們更把這條法案命名為「為人民法案」( For the People Act)，但遭共和黨人抨擊，指法案純粹是為了鞏固民主黨自身利益。

潘斯在他的文章中指責，這條法案「踐踏第一修正案，進一步削弱人們對選舉的信心，並永遠稀釋具合法資格選民的選票。」他又指民主黨將真正的選舉改革抛在一旁，漠視憲法將選舉國家化。

拜登的白宮全力支持該法案，理由是川普為推翻選舉結果而無所不用其極，包括向潘斯施壓不必理會選舉人團票。

白宮在聲明中指出，在民主受到空前攻擊後，有迫切性需要這個具里程碑意義的立法，以保護投票權和選舉的完整性，修復及加強美國民主。

而潘斯自1月20日卸任後，除了偶有一些推文外，這篇特稿是他首次作出最廣泛的公開評論。在他任內領導的投票誠信委員會，力挺川普有關選舉欺詐的說法。

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