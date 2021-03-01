我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2860萬 德州破265萬

加州新冠確診、死亡數再下滑 9月以來新低

「3天內回國自首」 旅外中國青年因「1則發文」被通緝

中國新聞組／綜合28日電

中共軍方日前稱解放軍在去年中印邊界衝突中僅四人喪生，中國警方隨即逮捕六名公開質疑這一人數的網友。另一名旅居國外的19歲網友不但被通緝，警方更勒令他三天內回國自首，否則父母「沒有好下場」。

美國之音(VOA)中文網報導，因為在微博公開質疑解放軍在中印邊界衝突中僅四人喪生的說法，被重慶市沙坪壩區警方通緝的王靖渝表示，21日晚間，重慶警方、國安人員及身分不明的便衣人員突然闖進王靖渝位於重慶的家中，用手銬制服他的父母。

警方還查抄了他家中的iPad、電腦、現金等物，並將王父、王母帶往沙坪壩區覃家崗派出所分開關押，更要求聯繫王靖渝立即刪除微博，否則將採取進一步措施。

據報導，此後王靖渝的父母每天早上6、7時就被帶到派出所，晚上放回家。而在王靖渝接受外媒採訪後，24日起每到晚上7時，就會有一男一女兩名警察到他家，到9時又會加派兩人。其中兩人還會留下來陪他們過夜，男警和王父、女警和王母分別同睡一床，天亮後再把父母押往派出所。

王靖渝說，從事發第二天至今，父母每天都被帶到警局12個小時，不讓吃飯。警方還逼問他們兒子何時回國，並以刑事拘留相威脅。此外，每天還有很多民眾跑到他家去敲門，家門口24小時都有人。

報導指出，警方透過電話威脅王靖渝，如果不回國，就算在美國、在歐洲也會把他引渡回去。「是你個人的能力強，還是我們一個國家的能力強？你不要以為其他的國家能保護你，這個是癡心妄想」。

之後，覃家崗派出所更向他發簡訊說，「我是覃家崗派出所派出所民警，限你三日內到我所自首，否則你父母沒有好下場」。

由於王靖渝事後曾接受外媒採訪，據報導，警察對他父親說，王靖渝此舉「影響惡劣」，需要對他們採取監視居住。如果兒子再在境外媒體發聲，只要警方看到，就會把他們夫婦拘留。

中國媒體先前報導，至22日止，中國警方已追查七則提出質疑的網路言論，其中六人被拘留，另一人(即王靖渝)因身處國外而被「網路追逃」。六名被拘者分布在北京、河北秦皇島、貴州貴陽、廣東茂名、四川綿陽、江蘇南京等地。

中國 警察 美國

上一則

中國增16處部署東風41 專家：提高對美反擊力

下一則

不甩疫情 動畫片「湯姆貓與傑利鼠」 首映橫掃1370萬

延伸閱讀

美艦頻闖 解放軍宣布南海軍演1個月

美艦頻闖 解放軍宣布南海軍演1個月
慟！回家發現父母隔離中雙亡 密州11歲女孩成孤兒

慟！回家發現父母隔離中雙亡 密州11歲女孩成孤兒
教育信託西部基金民調：74%父母憂子女教育受疫情影響

教育信託西部基金民調：74%父母憂子女教育受疫情影響

喬州3/8起擴大疫苗接種資格 教師、病童父母也可打

喬州3/8起擴大疫苗接種資格 教師、病童父母也可打

熱門新聞

根據國會眾院的新版紓困法案，一戶四口人的低收入家庭，可獲逾1.4萬元紓困金。(Getty Images)

1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元

2021-02-27 06:12
拜登(左一)入主白宮後，他的家庭成為人們談論話題。圖中左二為第一夫人吉兒‧拜登，右一為兒子杭特．拜登。(Getty Images)

拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛

2021-02-24 21:25
規模1.9兆疫情紓困法案22日在眾院通過第一關，圖為支票示意圖。(Getty Images)

拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

2021-02-22 22:14
拜登上台後首次軍事行動，下令空襲敘國親伊朗民兵組織。(路透)

報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施

2021-02-25 21:50
全美新冠死亡人數逼近50萬大關，總統的首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）說，即使美國放寬其他的防疫限制，到了2022年國內民眾可能仍要戴口罩。Getty Images

美染疫死亡近50萬人 佛奇：2022年恐仍要戴口罩

2021-02-21 14:08
潘斯和川普在卸任後漸行漸遠，潘斯希望保持低調，不想在CPAC年會上與川普同台。(美聯社)

川普卸任首場公開演說 潘斯拒同台 幕僚：已友好分手

2021-02-21 21:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
憂日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種

憂日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種
兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

健檢常忽略腦血管檢查 醫：50歲以上民眾要做

健檢常忽略腦血管檢查 醫：50歲以上民眾要做
川普重返舞台 否認建新黨 暗示再選「將3度擊敗他們」

川普重返舞台 否認建新黨 暗示再選「將3度擊敗他們」
小虎隊「合體」催淚 陳志朋瘦成A4腰驚呆蘇有朋

小虎隊「合體」催淚 陳志朋瘦成A4腰驚呆蘇有朋