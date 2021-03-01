「3天內回國自首」 旅外中國青年因「1則發文」被通緝

中共軍方日前稱解放軍在去年中印邊界衝突中僅四人喪生，中國 警方隨即逮捕六名公開質疑這一人數的網友。另一名旅居國外的19歲網友不但被通緝，警方更勒令他三天內回國自首，否則父母「沒有好下場」。

據美國 之音(VOA)中文網報導，因為在微博公開質疑解放軍在中印邊界衝突中僅四人喪生的說法，被重慶市沙坪壩區警方通緝的王靖渝表示，21日晚間，重慶警方、國安人員及身分不明的便衣人員突然闖進王靖渝位於重慶的家中，用手銬制服他的父母。

警方還查抄了他家中的iPad、電腦、現金等物，並將王父、王母帶往沙坪壩區覃家崗派出所分開關押，更要求聯繫王靖渝立即刪除微博，否則將採取進一步措施。

據報導，此後王靖渝的父母每天早上6、7時就被帶到派出所，晚上放回家。而在王靖渝接受外媒採訪後，24日起每到晚上7時，就會有一男一女兩名警察 到他家，到9時又會加派兩人。其中兩人還會留下來陪他們過夜，男警和王父、女警和王母分別同睡一床，天亮後再把父母押往派出所。

王靖渝說，從事發第二天至今，父母每天都被帶到警局12個小時，不讓吃飯。警方還逼問他們兒子何時回國，並以刑事拘留相威脅。此外，每天還有很多民眾跑到他家去敲門，家門口24小時都有人。

報導指出，警方透過電話威脅王靖渝，如果不回國，就算在美國、在歐洲也會把他引渡回去。「是你個人的能力強，還是我們一個國家的能力強？你不要以為其他的國家能保護你，這個是癡心妄想」。

之後，覃家崗派出所更向他發簡訊說，「我是覃家崗派出所派出所民警，限你三日內到我所自首，否則你父母沒有好下場」。

由於王靖渝事後曾接受外媒採訪，據報導，警察對他父親說，王靖渝此舉「影響惡劣」，需要對他們採取監視居住。如果兒子再在境外媒體發聲，只要警方看到，就會把他們夫婦拘留。

中國媒體先前報導，至22日止，中國警方已追查七則提出質疑的網路言論，其中六人被拘留，另一人(即王靖渝)因身處國外而被「網路追逃」。六名被拘者分布在北京、河北秦皇島、貴州貴陽、廣東茂名、四川綿陽、江蘇南京等地。