不到半年可活 88歲癌末翁如願成美國公民

來自委內瑞拉的88歲移民老翁羅梅洛，罹患癌症已到末期，在人生旅程結束前，終於如願在家中宣誓成為美國公民；圖為疫情期間的新公民入籍儀式。(美聯社)

「我愛自由與這國家美好的一切。」88歲的委內瑞拉移民老翁羅梅洛(Felix Taborda Romero)的轉移性大腸癌(metastatic colon cancer)已到了末期，人生旅程結束前，他上周終於實現願望宣誓成為美國公民 。

「我在此憑藉自由意志宣示，毫無任何保留與逃避意圖，請上帝幫助我。」羅梅洛舉起右手完成宣誓，現場親友爆出如雷掌聲和歡呼。他說：「我現在情緒好激動，又感到非常興奮，何只是興奮啊。」

羅梅洛與妻子蘿拉‧塔柏達(Laura Apitz de Taborda)2013年自委內瑞拉來到美國，當時委國面臨前所未見的社會經濟問題，當時政治專家甚至斷言，情況比美國的大蕭條 還嚴重。

不過其實夫妻倆經濟與教育條件並不差，塔柏達擁有圖書館學碩士學位；羅梅洛擁有博士學位，不僅是一位植物遺傳學家，更曾是蘇利亞大學(University of Zulia)的教授。

不過在2013年兩人生計在經濟不景氣時遭受強烈衝擊，一度每個月的收入低到只有六元。但兩人來到美國之前，兩名兒子已居住在佛羅里達州南部，因此決定離開家鄉。三年前，他們開始定居於馬丁郡(Martin County)。

雖然塔柏達在去年夏天成為美國公民，但羅梅洛在程序上碰上些困難，更在12月被診斷出罹患癌症 。不過他決定不接受任何化療或放射治療，選擇在生命的最後時刻在家與妻子、三名孩子與六個孫兒女們度過。

羅梅洛目前也接受安寧治療準備走完人生最後一段旅程；接受安寧治療的病患，一般來說壽命剩不到半年。

當臨床社工凱莉‧湯普森(Kelley Thompson)得知他的遺願是成為美國公民時，她集結了多人的力量幫羅梅洛實現願望。湯普森花了兩個月與相關當局協調，獲得聯邦、州與地方政府同意，還得繳交來自醫生與執法官員的證明文件，才得以讓他在家參加入籍考試。

當一切努力大功告成，湯普森也不禁流下眼淚。從事安寧照護工作15年的她說：「這真的太美好了，我為每個我照顧的病患盡心盡力，但這次的意義截然不同，我真為他感到驕傲。」