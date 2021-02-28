我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2855萬 佛州破190萬

相隔17年…加州房屋成交量、房價雙漲逾20%

不到半年可活 88歲癌末翁如願成美國公民

編譯林育正／綜合27日電
來自委內瑞拉的88歲移民老翁羅梅洛，罹患癌症已到末期，在人生旅程結束前，終於如願在家中宣誓成為美國公民；圖為疫情期間的新公民入籍儀式。(美聯社)
來自委內瑞拉的88歲移民老翁羅梅洛，罹患癌症已到末期，在人生旅程結束前，終於如願在家中宣誓成為美國公民；圖為疫情期間的新公民入籍儀式。(美聯社)

「我愛自由與這國家美好的一切。」88歲的委內瑞拉移民老翁羅梅洛(Felix Taborda Romero)的轉移性大腸癌(metastatic colon cancer)已到了末期，人生旅程結束前，他上周終於實現願望宣誓成為美國公民

「我在此憑藉自由意志宣示，毫無任何保留與逃避意圖，請上帝幫助我。」羅梅洛舉起右手完成宣誓，現場親友爆出如雷掌聲和歡呼。他說：「我現在情緒好激動，又感到非常興奮，何只是興奮啊。」

羅梅洛與妻子蘿拉‧塔柏達(Laura Apitz de Taborda)2013年自委內瑞拉來到美國，當時委國面臨前所未見的社會經濟問題，當時政治專家甚至斷言，情況比美國的大蕭條還嚴重。

不過其實夫妻倆經濟與教育條件並不差，塔柏達擁有圖書館學碩士學位；羅梅洛擁有博士學位，不僅是一位植物遺傳學家，更曾是蘇利亞大學(University of Zulia)的教授。

不過在2013年兩人生計在經濟不景氣時遭受強烈衝擊，一度每個月的收入低到只有六元。但兩人來到美國之前，兩名兒子已居住在佛羅里達州南部，因此決定離開家鄉。三年前，他們開始定居於馬丁郡(Martin County)。

雖然塔柏達在去年夏天成為美國公民，但羅梅洛在程序上碰上些困難，更在12月被診斷出罹患癌症。不過他決定不接受任何化療或放射治療，選擇在生命的最後時刻在家與妻子、三名孩子與六個孫兒女們度過。

羅梅洛目前也接受安寧治療準備走完人生最後一段旅程；接受安寧治療的病患，一般來說壽命剩不到半年。

當臨床社工凱莉‧湯普森(Kelley Thompson)得知他的遺願是成為美國公民時，她集結了多人的力量幫羅梅洛實現願望。湯普森花了兩個月與相關當局協調，獲得聯邦、州與地方政府同意，還得繳交來自醫生與執法官員的證明文件，才得以讓他在家參加入籍考試。

當一切努力大功告成，湯普森也不禁流下眼淚。從事安寧照護工作15年的她說：「這真的太美好了，我為每個我照顧的病患盡心盡力，但這次的意義截然不同，我真為他感到驕傲。」

美國公民 大蕭條 癌症

上一則

美確診連4天維持7萬例 平均單日接種240萬劑疫苗

下一則

川普籌組超級政治行動委員會 募款開支不受限

延伸閱讀

DFW機場起飛美國航空 爆歧視打鬥事件

DFW機場起飛美國航空 爆歧視打鬥事件
美疫情趨緩！單日新增確診 連4天維持7萬例

美疫情趨緩！單日新增確診 連4天維持7萬例
華府擬與台日韓打造供應鏈 美學者：北京難阻止

華府擬與台日韓打造供應鏈 美學者：北京難阻止
民主黨眾議員以三K黨條款 控告川普及仇恨團體密謀叛亂

民主黨眾議員以三K黨條款 控告川普及仇恨團體密謀叛亂

熱門新聞

根據國會眾院的新版紓困法案，一戶四口人的低收入家庭，可獲逾1.4萬元紓困金。(Getty Images)

1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元

2021-02-27 06:12
拜登(左一)入主白宮後，他的家庭成為人們談論話題。圖中左二為第一夫人吉兒‧拜登，右一為兒子杭特．拜登。(Getty Images)

拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛

2021-02-24 21:25
規模1.9兆疫情紓困法案22日在眾院通過第一關，圖為支票示意圖。(Getty Images)

拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

2021-02-22 22:14
拜登上台後首次軍事行動，下令空襲敘國親伊朗民兵組織。(路透)

報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施

2021-02-25 21:50
全美新冠死亡人數逼近50萬大關，總統的首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）說，即使美國放寬其他的防疫限制，到了2022年國內民眾可能仍要戴口罩。Getty Images

美染疫死亡近50萬人 佛奇：2022年恐仍要戴口罩

2021-02-21 14:08
潘斯和川普在卸任後漸行漸遠，潘斯希望保持低調，不想在CPAC年會上與川普同台。(美聯社)

川普卸任首場公開演說 潘斯拒同台 幕僚：已友好分手

2021-02-21 21:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
吳孟達走了！因肝癌病逝 享壽70歲

吳孟達走了！因肝癌病逝 享壽70歲
1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元

1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元
吳孟達病逝 周星馳：非常難過 還無法接受

吳孟達病逝 周星馳：非常難過 還無法接受
嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1劑

嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1劑
吳孟達6年多前心臟衰竭開始注重健康 聽友人言遺囑早立

吳孟達6年多前心臟衰竭開始注重健康 聽友人言遺囑早立