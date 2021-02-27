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絕不容忍！攻擊亞裔去年逾2800件 司法部要查「仇恨犯罪」

記者張聲肇／綜合報導
加州奧克蘭一名91歲的亞裔長者遭撲打倒地，監視影片在網路上引起注意。(視頻截圖)
加州奧克蘭一名91歲的亞裔長者遭撲打倒地，監視影片在網路上引起注意。(視頻截圖)

前總統川普把新冠病毒稱為「中國病毒」後，亞裔美國人在日常生活中，遭言語辱罵甚至肢體暴力的事件逐漸上升；聯邦司法部26日矢言，將針對種族情緒引起的「仇恨犯罪」進行調查。

根據「終止對AAPI (Asian Americans and Pacific Islander ，亞裔美國人與太平洋島民) 仇恨」聯盟，2020年3月到12月，全美國受到報導的針對亞裔的仇恨事件就達2800宗，其中超過70%是語言辱罵，8%涉及肢體攻擊。可能未被列入上述紀錄，卻廣為人知的一個案例是今年元月31日，加州奧克蘭一名91歲的亞裔遭撲打倒地，監視錄影片在網路上點閱頻繁。

負責民權事務的司法部副助理部長潘蜜拉‧卡蘭(Pamela Karlan)說，美國面臨前所未見的挑戰，包括愈來愈多的種族偏見與仇恨事件，司法部正與聯邦調查局(FBI)、聯邦檢察官與地方警察研判，其中是否涉及「仇恨犯罪」。

卡蘭未對上述發言做進一步說明，但是一名司法部官員告訴路透社，對亞裔的暴力事件日增，卡蘭發言即是針對此事。

司法部代理副部長卡林(John Carlin)也認為攻擊亞裔美國人事件已達「駭人」地步；他說：「我必須講清楚，美國境內，沒有人應該為其身分、信仰而害怕遭到暴力相向。」

他說，「我們絕不容忍任何形式的國內恐怖主義或基於仇恨的暴力極端主義」，一定要終止這些不能容忍的事。

前述加州毆打九旬亞裔老人的嫌犯已經被逮捕，也因涉嫌在華埠多起暴力攻擊案件，遭到警方調查，檢方正在查明這些犯行是否出於種族仇恨。

今年元月另一廣受矚目的亞裔遭暴事件，受害者是84歲的泰國移民惹塔納帕帝(Vichar Ratanapakdee)，他在舊金山也被暴徒推倒在地，不幸喪生；舊金山地區檢察官博徹斯(Chesa Boudin)已經以謀殺罪起訴嫌犯。

84歲的泰裔移民惹塔納帕帝在舊金山遇襲不治，他被暴徒推倒在地的影片引起重視。(視...
84歲的泰裔移民惹塔納帕帝在舊金山遇襲不治，他被暴徒推倒在地的影片引起重視。(視頻截圖)
84歲的泰裔移民惹塔納帕帝在舊金山遇襲不治，反種族暴力者拿著他的畫像抗議。(美聯...
84歲的泰裔移民惹塔納帕帝在舊金山遇襲不治，反種族暴力者拿著他的畫像抗議。(美聯社)

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