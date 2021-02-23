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領福利禁申請綠卡 高院受理川普政府「公共負擔」上訴

記者顏伶如／綜合報導
川普政府時期，聯邦移民局從嚴審查公共負擔，申請門檻提高。如今拜登政府有意放寬。(Getty Images)
川普政府時期，聯邦移民局從嚴審查公共負擔，申請門檻提高。如今拜登政府有意放寬。(Getty Images)

前總統川普任內對申請綠卡者從嚴審核「公共負擔」(public charge)的請用，移民若使用糧食券、聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)、住房補助等聯邦社會福利，申請入籍時將被打回票。最高法院22日裁定，同意受理川普政府離任前針對「公共負擔」規定提出的上訴。然而，拜登總統執政之後，先前已宣布將檢討川普任內規定。

最高法院22日宣布，大法官同意受理川普政府政策引發爭議的訴訟案件，包括接受稅金補助的診所不得為婦女轉診墮胎，以及「公共負擔」為由拒絕讓使用社會福利的移民入籍等。

根據最高法院案件審理議程，這些案件今秋才會進入口頭辯論。未來幾個月裡，拜登則可能對這兩項政策做出宣布。

拜登在2月初便曾表示，對於川普政府的「公共負擔」規定，將展開「從上到下」的徹底檢討。川普政府規定，申請綠卡的移民必須出示經濟證明，保證取得永久居留權之後，不為成為仰賴社會福利維生的「社會負擔」。

「移民法律資源中心」(Immigrant Legal Resource Center)分析，川普政府的「公共負擔」規定雖已接連在芝加哥、紐約、舊金山等聯邦法院遭法官裁定無效，但最高法院做出最終裁定之前，目前規定仍屬於有效。

移民權益倡議團體指出，川普政府的「公共負擔」規定根本就是「財力測驗」。公共衛生專家則說，這項規定將帶來負面的健康後果，低收入移民將面臨開銷增加的窘境，被迫在必須看醫生與得以在美合法居留之間二選一。

2019年，川普政府頒布新規，禁止接受聯邦資金補助的婦產科診所提供墮胎轉診，讓服務全美約160萬低收入婦女的生育權益倡議組織「全國計畫生育委員會」(Planned Parenthood)被迫放棄每年6000萬元聯邦補助，陷入財務緊縮。

川普 公共負擔 移民

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