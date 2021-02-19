匿名者Q深信川普3．4將宣誓復位 5000國民兵續部署華府

由於極端主義者相信川普3月4日會「宣誓復位」，國會威脅仍在，國會大廈周圍的高架圍欄暫未拆除。(Getty Images)

儘管川普 敗選卸任，但充斥著大量川普支持者陰謀論的「匿名者Q」(QAnon)的不少死忠川粉仍然深信川普會敗部復活，在3月4日宣誓就職，復位總統 。

「匿名者Q」是各種極右陰謀論的集合，其核心陰謀論是美國 表面上雖有一個政府，但內部存在一個「深層政府」，由猶太金融大鱷、華爾街菁英構成的集團把持，並專門反對川普。在川普尋求連任期間，「匿名者Q」迅速發展，許多川粉深信只有他才能與「深層政府」戰鬥拯救美國。

為何是3月4日這一天？源於他們相信一個名為「主權公民運動」（sovereign citizen movement）的陰謀論，認為美國在1871年通過的一條法律下，已將國家變成一家企業，第18任總統格蘭特（Ulysses S. Grant）是最後一任合法總統，之後都是不合法的。由於格蘭特的就職日是3月4日，故此「匿名者Q」的信眾便相信川普會在這天宣誓。

有消息指，由於擔心極右分子在這一天發動暴力事件，自拜登就職前已在哥倫比亞特區部署的5000名國民警衛軍，會繼續留在華府 以防萬一。

一位知情人士透露，國會警方已通知國會領袖，執法部門仍在追查1月6日的衝擊國會暴亂事件，同時極端主義者的威脅仍然存在，因此在國會大廈周圍的高架圍欄可能會保留到今年9月。

該名人士又說，目前在網上盛傳極端分子會在未來數星期重返華盛頓及國會，因此警方絕不能掉以輕心，國會大廈外的圍欄，是防止再發生國會衝擊事件的必要屏障。

儘管警方提出了建議，但仍不清楚圍欄還會維持多久，目前已有數十名國會議員對圍欄感到厭倦，要求拆除的人愈來愈多，部分原因是擔心國會遭鐵欄圍著會成為永久化。

兩星期前，40多名共和黨眾議員聯署，要求眾院議長波洛西拆除圍欄，並安排國民兵撤出華府。

但國會警察局代理局長皮特曼(Yogananda Pittman)說，由於需要大幅度改善國會大廈內的人身安全，她將建議永久性架設圍欄，來保護國會及議員。