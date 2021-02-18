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美國重返WHO 月底前付2億分攤費

記者張文馨／華盛頓報導
美國國務卿布林肯表示，月底前將會WHO支付超過2億美元的分攤費。(Getty Images)
美國國務卿布林肯表示，月底前將會WHO支付超過2億美元的分攤費。(Getty Images)

國務卿布林肯(Antony Blinken)17日透過視訊在聯合國安全理事會發表演說，呼籲各國合作應對疫情挑戰，包括新冠與在西非復發的伊波拉病毒；美國在拜登上任後立即宣布重新加入世界衛生組織(WHO)，布林肯說，月底之前將會WHO支付超過2億美元的分攤費。

聯合國安全理事會17日上午的活動，邀請各國外長就新冠疫情下如何維護國際和平與安全發表看法，布林肯透過視訊發表約9分鐘演說；中國外交部長王毅呼籲「以人民為中心加強全球抗疫合作」。

布林肯表示，將在WHO體系下與各國合作應對新冠肺炎，他也提到剛果復發伊波拉(Ebola)疫情的挑戰。

布林肯說，本月底之前將會對WHO支付超過2億美元的分攤費與當期償付款項，這是美國作為WHO會員國，履行財務義務的重要一步，用以對抗疫情大流行，應對接下來的挑戰。

王毅則說，這是一場共同挽救生命的接力賽跑，不是你贏我輸的零和博弈，呼籲各國合作抗疫，以科學取代偏見，打擊各種虛假訊息與疫情政治化的企圖，「安理會成員尤其要為此做出表率」。

主持這場會議的英國外交部長拉布(Dominic Raab)表示，只有所有國家安全了，自己的國家才會安全，沒人可以在疫情下獨善其身。

美國向來是WHO最大贊助國，包括評定會費跟捐款加總每年支出4.5億美元，前總統川普曾抱怨，每年的捐款是中國的10倍之多，還受不到公平對待。

川普不滿WHO配合中國處理新冠疫情，去年4月13日宣布暫停資助WHO，進行評估並要求WHO改革；5月29日在宣布終結與WHO的關係，同年7月致函聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)，宣布美國正式啟動退出WHO，將在今年7月6日離開。

川普在疫情大流行期間退出WHO的做法，引發巨大爭議，當時還是總統候選人的拜登宣布，若他當選後會立刻重返WHO。拜登總統上任後首日就簽署行政命令，致函聯合國聲明美國不退出WHO，布林肯說，美國將再次成為全球公衛領導者。

針對美國表態將重返世界衛生組織，中國駐美大使館14日回應「歡迎」，並稱「世衛組織不是想來就來、說走就走的遊樂場。」

「在應對新冠疫情大流行之際，各國還必須就維護人權承擔責任，不允許任何國家以新冠肺炎為由，侵犯人權或基本自由」，布林肯說，他也呼籲各國打擊有關疫苗的假訊息，若不如此將嚴重傷害各國使命。

此外，拜登簽署行政命令宣布重新接受巴黎氣候協定，國務院17日表示，氣候變遷總統特使柯瑞(John Kerry) 將在19日下午，與古特瑞斯一起參加線上聯合國全球參與峰會開幕式，慶祝美國重返氣候巴黎協定。

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