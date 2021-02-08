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10度打進超級盃！43歲布雷迪vs.當代最強 和對手母親只差1歲

編譯徐薏茹／綜合7日電
今年代表坦帕灣海盜隊參加超級盃的傳奇四分衛布雷迪，生涯第10度打進超級盃，雖年已43歲，但在賽場上仍相當活躍。(美聯社)
今年代表坦帕灣海盜隊參加超級盃的傳奇四分衛布雷迪，生涯第10度打進超級盃，雖年已43歲，但在賽場上仍相當活躍。(美聯社)

今年超級盃代表坦帕灣海盜隊的43歲傳奇四分衛布雷迪(Tom Brady)，生涯第10度打進超級盃，不僅先前已六度奪冠，更四度獲最有價值球員(MVP)稱號；布雷迪7日對上堪薩斯城酋長隊明星四分衛馬霍默斯(Patrick Mahomes)，兩人相差整18歲，可謂傳奇球星與當代最強接班人的世代對決。

運動員上了年紀後，各項能力漸不如以往，選手通常會選擇淡出舞台，約翰艾威(John Elway)打最後一場比賽並贏得超級盃時為38歲，培頓·曼寧(Peyton Manning) 39歲時退休，但43歲的布雷迪在賽場上仍相當活躍。

加州的巴克老化研究所(Buck Institute for Research on Aging)專門研究衰老和與年齡相關的疾病，該研究所教授利斯高(Gordon Lithgow)指出布雷迪的表現讓人難以置信，他說：「布雷迪衰老的速度真的比其他人慢嗎？」利斯高教授表示明星運動員不可能對衰老免疫，他說：「你可以看到表現急遽下滑，即使他們的表現高於平均，但仍會以同樣的速率下滑。」

布雷迪先前在新英格蘭愛國者隊效力20年，這是他在坦帕灣海盜隊的第一個賽季，他將成為參與超級盃最年長的選手，也是超級盃唯一超過40歲的先發四分衛，他在2000年NFL選秀中被愛國者選中，2000年選秀的其他11名四分衛早已紛紛退休。

布雷迪與25歲的馬霍默斯相差18歲，是超級盃先發四分衛中最大的年齡差距，有趣的是布雷迪與馬霍默斯的母親僅相差一歲。

今年賽季布雷迪有40次達陣，是生涯第二高，他的傳球距離也創下新高，比在愛國者的前兩個賽季還長，表現超乎預期，年齡對他來說似乎根本不成問題。CBS播報員南茲(Jim Nantz)曾兩度以為自己會播報布雷迪的最後一場比賽，但都預想錯誤，布雷迪似乎還未打算退休，他表示自己會打到45歲，甚至可能更久。

超級盃 退休 加州

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