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參院9日審川普彈劾案 律師、經理人怎對陣？聚焦5看點

編譯潘勛／綜合6日電
國會參院將於9日啟動對前總統川普的彈劾聽證；圖為眾院彈劾經理們與1月25日將彈劾決議提交給參院。(美聯社)
國會參院將於9日啟動對前總統川普的彈劾聽證；圖為眾院彈劾經理們與1月25日將彈劾決議提交給參院。(美聯社)

前總統川普第二度遭彈劾審判9日將在參院展開，外界對控、辯雙方如何對陣陳詞相當好奇；同時，川普被定罪的機率雖然渺茫，但他逍遙法外對憲政打擊沉重，有沒有彈劾以外的處罰方式？外界咸認為本案有五大重點，勢必為行憲、法治創下先例。

美聯社6日報導，首先是川普遭彈劾定罪的機率很低；參院100席次中，目前民主、共和兩黨各占50席，也就是民主黨參議員悉數贊成以外，要有17席共和黨支持，彈劾才能成立。

6日國會山莊遭暴民攻打，不少共和黨參議員雖然嚴詞譴責，但此後降低批評聲浪；大多數共和黨參議員避而不為川普行逕辯護，但主張本次彈劾不合憲法，理由在川普已經卸任。目前有些共和黨參議員表示有意聽審，是想依憲論憲。

川普辯護律師團很可能不碰本案的情感因素，專攻法律及實務，主張川普既已離開白宮，彈劾就不成立；至於6日的暴力事件，律師團可能會承認引發恐怖感受，但歸咎給闖國會的暴民，而主張川普從沒教唆叛亂。

眾院的彈劾案經理人很可能動之以情，強調若不是川普教唆，國會不會遭暴民進攻；暴亂造成五人喪生，國會議員倉皇躲避，有人搭起克難屏蔽，有人打電話給親人，說只怕無法倖免；經理人在彈劾陳詞時，會提呈國會當天遭攻打的視頻，把這些光景勾勒得栩栩如生。

川普本人勢必不會對彈劾案出聲；他已透過辯護律師，拒絕應彈劾案經理人之請出庭做證，而且此刻也無法指望發傳票強迫他出席。

想到川普難被定罪，好些參議員憂心會對國家產生不良影響，有人已放出風聲，要在彈劾案後提出譴責案，確保川普因為暴亂事件而受處罰；法學界也有人主張，國會可援引憲法第十四修正案，不讓「遂行叛亂、叛變而反憲法」的人出任公職。參、眾兩院可以用多數票決，認定川普確實遂行叛亂、叛變，禁止他再參選總統，成案之後，未來兩院必須要有三分之二同意，才能推翻該判決。

川普 彈劾 參議員

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