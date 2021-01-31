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限購GameStop股票 網路券商羅賓漢怪罪保證金暴增10倍

編譯郭宣含／綜合30日電
網路券商羅賓漢(Robinhood)限購GameStop、星巴克、通用汽車等50只股票，該公司承認現金儲備不足。(Getty Images)
網路券商羅賓漢(Robinhood)限購GameStop、星巴克、通用汽車等50只股票，該公司承認現金儲備不足。(Getty Images)

網路券商羅賓漢(Robinhood)29日深夜在其網誌發文表示，該公司暫時限購少數證券，是因為華爾街票據交換所強制要求的保證金暴增十倍，而不是他們要阻止投資人購買這些股票

羅賓漢首先標榜免手續費，吸引許多散戶使用，但過去一周這個承諾「金融民主化」的應用程式限購「遊戲驛站」(GameStop)等50支熱門股票，引發部分投資人拒用，使得原計今年發起首次公開募股(IPO)的羅賓漢未來更添不確定性。

「限購並非因為我們想要阻止客戶購買這些股票。」羅賓漢29日在網誌寫道：「我們這麼做，是因為票據交換所要求的保證金額太過龐大，單支波動證券需要數億元保證金，因此我們必須採取措施，限制購買這些波動性大的證券，以確保我們能夠穩妥達到要求。」

使用羅賓漢等應用程式的散戶追捧GameStop，導致GameStop過去一周股價飆漲400%；據傳此舉引發建制派施壓羅賓漢，羅賓漢已向投資人募得10億元，以支持股票流動與前所未見的交易量。

羅賓漢29日表示：「沒有人強迫我們限購股票，我們自己決定這麼做，目前沒有流動性問題，我們主動發起限購。」

哥倫比亞法學院公司與證券法教授米特斯(Joshua Mitts)表示：「這真是前所未聞，看來他們沒有足夠資金應付這樣的股價波動。這有違常理，就我們所知，目前沒有證券商需要10億元紓困。」

羅賓漢原本告訴投資人，他們只能出售、不能購買特定受到Reddit關注的熱門公司股。遭到批評後，羅賓漢29日上午原本放寬購買更多高波動股票，隨著這些股價水漲船高，羅賓漢當天稍晚又限制只能購買一股，限購股票名單從13支增加至50支。

羅賓漢政策輾轉反覆，使得部分用戶跳槽至其他應用程式或券商。羅賓漢遭遇重挫卻也提升品牌知名度，不過若是單日活躍用戶驟減，今年擬推進IPO的羅賓漢恐引發現有和潛在金主的顧慮。

羅賓漢 股票 證券

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