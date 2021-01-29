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互無接觸、也無旅遊史…美國首見南非變種病毒 南卡2確診

編譯林梅婕／綜合28日電
南非變種病毒28日首度在美現蹤，南卡州兩名確診案例無旅遊史，兩人生活地區不同；圖為南卡州議會大廈。(美聯社)
南非變種病毒28日首度在美現蹤，南卡州兩名確診案例無旅遊史，兩人生活地區不同；圖為南卡州議會大廈。(美聯社)

繼英國新冠肺炎變種病毒在美國蔓延之後，來自南非的變種病毒28日也首度在美國現蹤，在南卡羅來納州發現的兩名確診案例不僅未曾與對方接觸，也無旅遊史；公衛官員擔心可能已有其他感染案例在外流傳。

另方面，新澤西州也傳出首例感染英國變種病毒的患者病逝；根據約翰霍普金斯大學(JHU)統計，1月儼然成為新冠病毒爆發以來最致命的一個月。

截至29日，全美新冠肺炎確診人數已超過2573萬，死亡人數累積達43萬人以上；總統拜登預測，下個月死亡人數恐怕將超越50萬人。

本月目前的死亡人數已超過7萬9200人，超過去年12月的最高紀錄7萬7400人；白宮官員甚至預測，未來24天內死亡人數恐怕再增加9萬人。

南卡州衛生廳28日指出，這兩名感染南非變種病毒的患者生活在不同地區，而且兩人近期也都沒有旅行的紀錄；南卡羅來納大學醫學院(MUSC)傳染病醫師克魯媞卡‧庫帕利(Krutika Kuppalli)說：「這表示州內還有很多未經檢測的確診案例，傳染範圍也可能更大。」

公衛官員表示，南非變種病毒的傳播速度更快，且疫苗對其病毒的有效性可能會降低，令人堪憂；南卡州衛生廳代理公衛主任特拉斯勒爾(Brannon Traxler)說：「人類與病毒的抗戰還無法結束，儘管資源不足，但我們仍必須面對接踵而至的確診案例；所以每個人都必須重新意識到自己正站在對抗病毒的前線，而我們將併肩作戰。」

此外，新澤西州27日出現第一起感染英國變種病毒的死亡案例，該名患者身分及年齡等資料並未被揭露，但他最近未出國旅行，病逝前曾出現非常嚴重的病症。

據稱英國變種病毒「B 1.1.7」傳染力比原始病毒增強70%，又稱「超級新冠病毒」(Super COVID)；截至27日新澤西州共有六名患者確診感染「B 1.1.7」，患者年齡介於10歲至65歲，只有一人曾出國旅行。

國內目前至少出現329人確診感染「B 1.1.7」，加州及佛羅里達州分別都出現92例，紐約22例。

變種病毒 新澤西州 南卡羅來納州

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