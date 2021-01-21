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川普臨別特赦、減刑逾140人 巴農入列

編譯郭宣含／綜合20日電
川普日卸任前夕宣布最後一批特赦予減刑名單，逾140人受惠，包括被控詐騙川普支持者捐款的白宮前資深顧問巴農(右)。(路透)
川普日卸任前夕宣布最後一批特赦予減刑名單，逾140人受惠，包括被控詐騙川普支持者捐款的白宮前資深顧問巴農(右)。(路透)

川普總統20日卸任前夕宣布最後一批特赦與減刑名單，逾140人受惠，包括被控詐騙川普支持者捐款的白宮前資深顧問巴農(Steve Bannon)，饒舌歌手、國會前議員，以及川普的親戚與盟友。

川普最後一日大動作  名單無家人、朱利安尼

綜觀來看，此舉凸顯川普四年來樂於使用其憲法權力，違反傳統公然幫助他的朋友與支持者；川普並未如外界猜測特赦自己，特赦名單中也不包含他的兒女或其私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)。

紐約時報報導，白宮本打算19日早些公布特赦名單，但相關人員討論是否特赦巴農以致延誤；巴農去年8月涉嫌侵占並挪用民眾協助邊界築牆的募款，他與其他三人被控以密謀電匯詐騙、密謀洗錢等罪名，但其他被告未獲特赦。

特赦巴農格外受到關注，因案件在初步階段，仍需數月審理；過去獲特赦者經常已至少服刑一段時間。川普19日考慮特赦時曾與巴農通話，巴農盟友試圖施壓要求特赦，批評者則勸阻川普。

川普日卸任前夕宣布最後一批特赦予減刑名單，逾140人受惠，包括被控詐騙川普支持者...
川普日卸任前夕宣布最後一批特赦予減刑名單，逾140人受惠，包括被控詐騙川普支持者捐款的白宮前資深顧問巴農。(路透)

加州企業家布羅迪(Elliott Broidy)也獲特赦，他是川普2016年競選與就職團隊的主要募款人，隨後擔任共和黨全國委員會財務副主席；他去年10月認罪為外國勢力非法遊說，企圖透過私下管道影響美國政府決策。根據法院文件，布羅迪偕同川普女婿庫許納(Jared Kushner)等人也涉嫌行賄，以交換一名稅務犯減刑。

政治操作手艾瑞克森(Paul Erickson)獲特赦，他是俄羅斯特務瑪莉亞．布提納(Maria Butina)前男友，後者曾捲入通俄案調查。艾瑞克森去年7月被控電信詐欺和洗錢，被判刑84個月。

庫許納的朋友庫爾森(Ken Kurson)也獲特赦，他去年因網路盯梢罪而遭捕；Uber前執行長李凡道斯基(Anthony Levandowski)認罪離開谷歌時竊取自駕車商業機密自立公司，他獲得完全赦免；波特蘭房地產開發商利伯蒂(Michael Liberty)因違反競選財務規定遭控罪，他獲得完全特赦。

許多人也獲減刑，包括商人魏斯(Sholam Weiss)2000年因在一起大規模保險詐騙案被判刑逾800年，他是刑期最長的美國白領犯人；川普友人、福斯財經主持人霍布斯(Lou Hobbs)；華裔Way Quoe Long因非暴力共謀製造並分銷大麻遭判罪；川普支持者饒舌歌手小韋恩(Lil Wayne)和布萊克(Kodak Black)因持有武器遭控罪。

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